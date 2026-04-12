Kazajistán, Italia, Gran Bretaña, Ucrania, España y Argentina: Triunfos y Récords en la Billie Jean King Cup

Emocionantes partidos y sorpresas en la Billie Jean King Cup: Kazajistán, Italia, Gran Bretaña, Ucrania, España y Argentina aseguran su clasificación con actuaciones destacadas y récords históricos.

A veces, un simple error puede cambiar el rumbo de un partido. Un servicio fallido que queda grabado en la historia del tenis, un momento que se recordará por lo inusual. En el enfrentamiento entre Canadá y Kazajistán , correspondiente a la cuarta serie de la prestigiosa Billie Jean King Cup , un punto de partido crucial se definió de manera inesperada.

<\/p>

La tenista canadiense Bianca Andreescu, tras una intensa batalla de 3 horas y 38 minutos contra Yulia Putintseva, se preparaba para servir. El marcador mostraba un apretado 7-6 para Putintseva, 6-3 para Andreescu y un 6-6 en el tercer set, con ventaja de 6-4 para la kazaja en el tie-break. Andreescu, intentando un efecto, lanzó la pelota que, de forma sorprendente, se desvió completamente de la cancha, pero del mismo lado de donde sacaba. Un gesto grotesco, especialmente considerando el nivel profesional de ambas jugadoras.<\/p>

La reacción fue inmediata: Putintseva, incrédula, se desplomó en celebración, mientras Andreescu, visiblemente consternada, no podía creer lo que había ocurrido. Este insólito punto selló la victoria de Kazajistán, que se impuso 3-1 como local en Astana.El torneo continuó con otras destacadas actuaciones. Putintseva logró dos victorias individuales, derrotando a Kayla Cross y a la propia Andreescu, contribuyendo significativamente al triunfo de su país. Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva también sumaron un punto para Kazajistán en el partido de dobles contra Andreescu y Cross. Por el lado canadiense, Bianca Andreescu consiguió el único punto para su equipo al vencer a Sonja Zhiyenbayeva.<\/p>

Paralelamente, Italia, vigente campeona, aseguró su lugar en la etapa final al vencer a Japón 3-1 en Roma. Jasmine Paolini y Sara Errani, campeonas olímpicas en dobles, aportaron el punto decisivo para Italia, sellando la victoria en un emocionante partido contra Eri Hozumi y Shuko Aoyama. Elisabetta Cocciaretto y Paolini también contribuyeron con victorias individuales, mientras que Himeno Sakatsume anotó el único punto para Japón. La fase final se jugará en Shenzen, China, en septiembre, y contará con la participación de Italia, Gran Bretaña, Ucrania, España y Bélgica, que también lograron sus respectivas clasificaciones. Gran Bretaña venció a Australia, Ucrania arrasó a Polonia y España superó a Eslovenia en partidos muy disputados. Bélgica derrotó a Estados Unidos en un emocionante encuentro que se definió en el partido de dobles.<\/p>

En otras noticias, Argentina celebró un importante triunfo en Ibagué, Ecuador, en la semifinal de la zona americana de la Billie Jean King Cup. La selección argentina femenina, liderada por la capitana Paola Suárez, venció a Ecuador 2-0 y avanzó a los playoffs, donde buscarán un lugar en la fase de clasificación. Martina Capurro y Julia Riera aseguraron la victoria para Argentina. Riera, con una destacada actuación, logró un récord histórico para el tenis argentino, convirtiéndose en la jugadora con más victorias representando a su país, superando a leyendas como Gabriela Sabatini y Florencia Labat. La tenista expresó su orgullo y satisfacción por este logro, destacando su amor por jugar por Argentina y la importancia de estas semanas especiales para ella. Este triunfo resalta el buen momento del tenis femenino argentino y su proyección a nivel internacional.<\/p>





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Billie Jean King Cup Tenis Kazajistán Canadá Italia Gran Bretaña Ucrania España Argentina Bianca Andreescu Julia Riera Resultados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que ingresaría a Gran Hermano Generación DoradaLuego de que Santiago del Moro comunicara el intercambio con La casa de los famosos, el reality estadounidense, los rumores sobre la posible llegada de la mexicana a la Argentina no tardaron en circular

Read more »

Una ex Gran Hermano recordó su romance con Dibu Martínez: “Fue una relación muy linda”La exconcursante del reality dio una entrevista y habló del vínculo sentimental que tuvo con el campeón del mundo antes de entrar a la casa más famosa del país.

Read more »

Fabio Agostini: ¿Un Nuevo Ingreso Internacional a Gran Hermano?Fuertes rumores indican la posible incorporación de Fabio Agostini, conocido participante de realities, a Gran Hermano: Generación Dorada. Este intercambio televisivo podría traer consigo polémica y dinamismo al reality de Telefe.

Read more »

Anna del Boca ingresa a Gran Hermano 2026 en 'Congelados' para apoyar a su madreAnna del Boca entró a la casa de Gran Hermano 2026 para el primer 'Congelados', llevando las maletas de su madre, Andrea del Boca, quien tuvo que abandonar el programa por una caída. Anna expresó su apoyo a los participantes y se refirió al estado de salud de su madre. Santiago del Moro mostró el video sin censura del accidente.

Read more »

Gran Hermano Generación Dorada: Emociones Fuertes, 'Congelados' Sorpresivos y un Intercambio InternacionalLa casa de Gran Hermano Generación Dorada se vio sacudida por un abrupto abandono, un 'Congelados' inesperado y un intercambio internacional de jugadores que promete revolucionar el reality show.

Read more »

El cuerpo humano: el gran desafío de la exploración espacialSi bien la ingeniería espacial ha avanzado enormemente, el principal obstáculo para las misiones de larga duración como la de Marte es el cuerpo humano y sus limitaciones biológicas frente a la microgravedad, el aislamiento y la alteración de los ciclos circadianos.

Read more »