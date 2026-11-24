Kaszek Ventures, fundado por exejecutivos de Mercado Libre, recauda U$S 650 millones para financiar inteligencia artificial en América Latina, superando su objetivo inicial.

La firma de capital de riesgo Kaszek Ventures ha finalizado la captación de un fondo de U$S 650 millones, consolidándose como la mayor inversión regional destinada exclusivamente a financiar empresas tecnológicas en sus etapas iniciales de desarrollo. Este vehículo financiero supera la meta inicial de U$S 600 millones y busca impulsar el ecosistema de startups en América Latina, con un enfoque especial en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Estrategia de Inversión en Tecnología Temprana

El fondo se orienta específicamente hacia emprendimientos que utilizan modelos de lenguaje avanzados para optimizar operaciones y productos en sectores estratégicos como los servicios financieros, la salud y el comercio electrónico. La gestora ha identificado oportunidades adicionales en soluciones B2B diseñadas para la automatización de procesos corporativos, un área crítica para la modernización industrial en la región. Kaszek mantendrá reservado cerca del 60% del capital total para participar en rondas de financiamiento posteriores, asegurando un acompañamiento continuo a las compañías seleccionadas.

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Posicionamiento en el Mercado y Contexto Regional

Esta inyección de capital eleva los compromisos acumulados de la gestora a casi U$S 4.000 millones desde su fundación en 2011, marcando un hito significativo en la historia del capital de riesgo local. El lanzamiento cobra una relevancia particular al producirse en un contexto adverso, donde la captación de fondos aún no ha recuperado los niveles de dinamismo observados después de la pandemia global. Según los datos proporcionados por la plataforma, hasta septiembre solo 14 fondos de capital de riesgo cerraron su captación en la región, comparado con los 68 registrados durante todo el año 2023. A pesar de esta tendencia general a la baja, el proyecto se posiciona como el undécimo fondo más grande de la historia regional.

Liderazgo y Visión de los Fundadores

El equipo directivo está compuesto por exfundadores de la plataforma Mercado Libre, lo que aporta una experiencia probada en la escalabilidad de negocios digitales complejos. Hernán Kazah, cofundador de la firma, describió el criterio de selección aplicado por la compañía con claridad: buscar empresas donde la tecnología esté en el centro mismo del modelo de negocio. Kazah añadió que la inteligencia artificial está atravesando todo el sector tecnológico, de punta a punta, y está cambiando las reglas del juego competitivo. Para la dirección de la empresa, el objetivo no es solo financiar, sino acompañar el crecimiento tecnológico de manera integral.

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Enfoque Geográfico y Soluciones a Problemas Estructurales

Aunque el primer objetivo estratégico del fondo son los mercados de Brasil y México, Argentina y Colombia se perfilan como países con un potencial significativo para la inversión. Kaszek Ventures identifica en la automatización una solución que encaja naturalmente con los problemas estructurales de América Latina, donde muchas empresas dependen aún de procesos manuales y los servicios suelen ser costosos o de difícil acceso. Esta visión se complementa con la observación de que la disponibilidad de recursos energéticos, la superficie de tierra utilizable y la cercanía geográfica con Estados Unidos ubican a la región en una posición estratégica para el procesamiento informático regional e internacional, incluyendo el desarrollo de chips y centros de datos.

Impacto Futuro en el Ecosistema Emprendedor

La disponibilidad de este capital masivo para fases de presemilla y semilla busca llenar un vacío crítico en la financiación inicial de proyectos innovadores. Al priorizar empresas que integran la inteligencia artificial en su núcleo, Kaszek Ventures espera catalizar una ola de eficiencia operativa que transforme industrias tradicionales. Los inversores participantes en este fondo buscan capitalizar la transformación digital acelerada por la IA, anticipando que las soluciones automatizadas B2B ofrecerán retornos robustos a medida que las empresas latinoanas busquen reducir costos y mejorar la accesibilidad de sus servicios. Este movimiento posiciona a Kaszek Ventures como un actor clave en la definición de la próxima generación de líderes tecnológicos de la región.