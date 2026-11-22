La vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria Karina Milei eligieron chaquetas napoleónicas en Rosario, una prenda con orígenes militares que simboliza autoridad y disciplina.

La vestimenta de las altas autoridades del gobierno argentino ha generado un intenso debate público al observar la elección de prendas con marcados antecedentes bélicos. Durante su presencia en Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, optaron por utilizar chaquetas de estilo napoleónico. Esta decisión estética no pasó desapercibida, dado el contexto internacional de conflictos y la carga histórica que representa este tipo de indumentaria militar.

Orígenes históricos de la prenda militar

La chaqueta napoleónica cuenta con una trayectoria que se remonta a los militares de caballería de Hungría del siglo XV. Su popularización entre los ejércitos ocurrió durante los siglos XVIII y XIX, específicamente en el periodo de las guerras napoleónicas, donde recibió su denominación actual. A pesar de que su origen es netamente castrense, la industria de la moda ha incorporado y transformado este diseño en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Ya en el año 1700, estos uniformes generaron tal impacto cultural que influyeron directamente en la indumentaria que las mujeres utilizaban para la práctica del ecuestre.

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Presencia de celebridades y figuras políticas

En plena década de 1960, marcada por la Guerra Fría y la conflictividad de Vietnam, figuras icónicas como Mick Jagger, Los Beatles y Jimi Hendrix incorporaron las chaquetas napoleónicas a sus looks rockeros. En el año 2026, el mundo de la moda revive esta tendencia en un contexto radicalmente distinto. La chaqueta napoleónica es hoy una prenda de fácil acceso en shoppings y marcas de ropa, caracterizada por su cuello Mao, tonos oscuros y detalles decorativos como cordones y botones. Karina Milei la vistió a fines de octubre en Rosario para la primera Ronda de Negocios del Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, mientras que Victoria Villarruel la llevó en una sesión del Senado.

Análisis sociológico de la autoridad visual

La socióloga de moda y profesora titular de FADU, Zambrini, ofreció una perspectiva crítica sobre estas elecciones de estilo. Señaló que sería simplista suponer una correspondencia directa entre las intenciones de quien viste y los significados sociales atribuidos. No obstante, advirtió que la indumentaria en la política nunca es completamente neutra. La experta explicó que las chaquetas napoleónicas recuperan elementos visuales históricamente asociados con el mando, la disciplina y las jerarquías militares. Zambrini destacó que, al provenir de un universo históricamente masculino, su uso por mujeres en posiciones de poder representa una apropiación de códigos construidos alrededor de la masculinidad.

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Conexión con las fuerzas de seguridad

Más allá del análisis académico, existe una conexión directa con el ámbito de las fuerzas armadas argentinas. El padre de Victoria Villarruel, Eduardo Marcelo Villarruel, fue parte del Ejército Argentino y defendió a la Patria de los terroristas del ERP, combatiendo en Malvinas ante la usurpación inglesa. La vicepresidenta no pierde oportunidad para expresarse a favor de las fuerzas de seguridad en sus redes sociales, reclamando mejores condiciones laborales. Ponerse esta chaqueta puede interpretarse como un mensaje de autoridad, rectitud y muestras de apoyo a los efectivos, reforzando su discurso público sobre la disciplina y el orden.

Impacto en la construcción de imagen pública

La moda nunca está disociada del momento histórico y su elección influye en la construcción pública de una figura de autoridad. Luis Caputo también ha incorporado prendas con influencias militares a sus atuendos durante los últimos meses. La tendencia de chaquetas estructuradas y trajes aparece con fuerza como respuesta a los tiempos actuales de tensos vínculos internacionales. Estas elecciones de estilo, que combinan estructura con feminidad, sirven para presentar los cuerpos socialmente de maneras específicas, utilizando la ropa como un instrumento de comunicación política no verbal en eventos de alto perfil como los ocurridos en Rosario.