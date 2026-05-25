Karina Milei y la apuesta por la Ciudad en 2027

La hermana del Presidente, Karina Milei, está en la mira de los sectores más cercanos al oficialismo para encabezar la candidatura a la Presidencia en 2027. La apuesta por la Ciudad en ese año sigue en juego, y en la mesa política del oficialismo no descartan acuerdos con aliados en algunos distritos. La preocupación por el liderazgo de Milei crece en el Gobierno, y un sector pide acordar con el PRO para 2027.

Los nombres que ya manejan. la apuesta.

"Karina (Milei) quiere la Ciudad", insisten cerca de la hermana del Presidente. Traducido: la orden política desde la Casa Rosada es trabajar para, en 2027, lograr desplazar aEn la sede de Gobierno de la calle Uspallata sostienen que para las elecciones del año que viene aún falta mucho y que Jorge Macri y su equipo estánEn la mesa política del oficialismo no descartan que de cara a las elecciones del año que viene se puedan hacer acuerdos con aliados en algunos distritos.

Mencionan, por caso, Mendoza, Chaco y Entre Ríos, donde gobiernan los radicales"Obviamente, para avanzar el acuerdo debería contemplar que en las boletas esté el nombre de La Libertad Avanza, el color violeta y candidatos nuestros", Aunque todo es muy incipiente, algo parece asomar como definitivo en La Libertad Avanza: queEn LLA admiten que será determinante para dar pelea en 2027 como esté la economía en ese momento, pero hoy por hoy: que en la Ciudad hay balotaje si ningún candidato gana en la primera vuelta con más de 50% de los votos.que hace unos meses, pero hoy por hoy el PRO está tercero en la Ciudad.

De mantenerse ese escenario, a la segunda vuelta iríamos el kirchnerismo y nosotros", imaginan en el núcleo duro libertario.para los Milei: una señal de que si van a dar pelea en la Ciudad, él podría postularse a la presidencial para restarle votos al oficialismo.

"Tiene aroma a extorsión. Y Javier ya dio muestras suficientes de que no acepta extorsiones del PRO", sentencian cerca de Karina.por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en LLA dicen contar con varios potenciales candidatos para competir por la Jefatura de Gobierno.

-mide bien, pero habrá que ver si la ex ministra quiere pelear por el Gobierno porteño y también si Karina Milei no prefiere otro postulante- hasta la propiaJorge Macri espera que Patricia Bullrich no sea candidata en la Ciudad y confía en llegar a un acuerdo con el GobiernoInternas en el Gobierno: crece la preocupación por el liderazgo de Milei y un sector pide acordar con el PRO para 202





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