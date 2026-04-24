Karina Milei y Diego Santilli encabezan un acto clave de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia y el aspirante a gobernador bonaerense se mostrarán juntos en Suipacha en un evento que marca el inicio de la campaña electoral 2027 y busca fortalecer la organización territorial del espacio libertario.

La Libertad Avanza prepara un evento de gran envergadura en Suipacha, provincia de Buenos Aires , con el objetivo de dar inicio formal a la carrera electoral de 2027 y consolidar su presencia en el distrito más poblado del país.

La jornada, que se llevará a cabo este sábado, estará encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y contará con la participación destacada de Diego Santilli, uno de los principales aspirantes a la gobernación bonaerense por el espacio libertario. Este acto no solo busca mostrar el músculo político de La Libertad Avanza, sino también fortalecer su organización territorial y articular las diferentes fuerzas que lo componen de cara a los desafíos electorales venideros.

La elección de Suipacha como sede del evento no es casualidad; representa un intento estratégico de penetrar en un distrito clave para las aspiraciones de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La presencia de Karina Milei, figura central del gobierno nacional, subraya la importancia que se le otorga a esta iniciativa y el respaldo del poder ejecutivo a la candidatura de Santilli.

El evento está siendo organizado por Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, quien ha trabajado arduamente para reunir a dirigentes nacionales y bonaerenses, así como a representantes libertarios de los 135 distritos de la provincia. La expectativa es alta, y se espera que el acto sirva como un punto de partida para una campaña electoral ambiciosa y bien organizada. El evento en Suipacha tiene un doble propósito fundamental.

En primer lugar, busca consolidar la estructura organizativa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un territorio crucial para cualquier aspiración presidencial o gubernamental. La provincia concentra un número significativo de electores, y contar con una base sólida y bien organizada es esencial para obtener resultados favorables en las elecciones. En segundo lugar, el acto pretende demostrar el apoyo de Karina Milei al ministro del Interior, Diego Santilli, como candidato a gobernador.

Esta demostración de respaldo es importante para fortalecer la imagen de Santilli y posicionarlo como el principal contendiente del peronismo en la provincia. La figura de Santilli ha ganado relevancia en los últimos meses, especialmente después de su destacada performance en las elecciones legislativas de octubre pasado, donde logró remontar y encabezar la lista libertaria tras la renuncia de José Luis Espert, quien se vio envuelto en una controversia relacionada con el narcotráfico.

La organización del evento ha extendido una invitación a los dirigentes y militantes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio liderado por Santiago Caputo, en un intento de ampliar la base de apoyo y sumar fuerzas para la campaña electoral. Si bien la presencia de Agustín Romo, el máximo referente de Las Fuerzas del Cielo en la provincia de Buenos Aires, aún no está confirmada, se espera que el sector esté representado en el evento, a pesar de las recientes tensiones entre su militancia digital y Sebastián Pareja.

La unidad y la cohesión interna son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto político, y La Libertad Avanza busca superar las diferencias y trabajar en conjunto para alcanzar sus objetivos. Además de ser un acto político de lanzamiento, el evento en Suipacha servirá como la plataforma para presentar el programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), un espacio clave dentro de La Libertad Avanza dedicado a la capacitación de equipos y dirigentes para gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027.

La EFDAP, dirigida honoríficamente por Sebastián Pareja, jugará un papel fundamental en la preparación de futuros líderes y en la elaboración de propuestas concretas para abordar los desafíos que enfrenta la provincia. La jornada comenzará con una apertura a cargo de Pareja, seguida por intervenciones de la diputada nacional Miriam Niveyro, directora general de la organización, y del senador provincial Luciano Olivera, quienes estarán acompañados por legisladores nacionales del espacio.

A lo largo del día, se llevarán a cabo capacitaciones en áreas estratégicas como estrategia política, comunicación y organización territorial, así como la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal. Este enfoque en la capacitación y el desarrollo de capacidades demuestra el compromiso de La Libertad Avanza con la construcción de un gobierno competente y eficiente en la provincia de Buenos Aires.

El evento se enmarca en un contexto de creciente tensión interna dentro del gobierno nacional, donde las diferentes facciones luchan por imponer sus agendas y consolidar su poder. La presencia de Karina Milei y el respaldo a Santilli son una clara señal de la estrategia del gobierno para mantener la unidad y avanzar hacia las elecciones de 2027





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