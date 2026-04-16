Karina Milei y Adorni exhiben unidad en Vaca Muerta en medio de investigación judicial

Karina Milei acompañó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una visita a YPF en Vaca Muerta, Neuquén. El gesto público busca brindar respaldo político al funcionario en una semana marcada por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Karina Milei reafirmó públicamente su apoyo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en una jornada de fuerte significado institucional y político. La Secretaria General de la Presidencia se presentó junto a Adorni en un pozo petrolero de YPF , ubicado en la emblemática formación de Vaca Muerta , provincia de Neuquén.

Este encuentro tuvo como marco la entrega del certificado de Marca País Argentina a la petrolera estatal, un reconocimiento que subraya el potencial y la relevancia de la empresa en el ámbito internacional. La presencia de ambos funcionarios en un sector estratégico para la economía argentina envía una señal clara de respaldo en un momento crucial, especialmente ante la inminente reunión de la mesa política del oficialismo que se celebrará mañana en la Casa Rosada. Este gesto de solidaridad política se produce en una semana particularmente intensa para Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Durante los primeros días de la semana, desfilaron por los tribunales las cuatro mujeres que le habrían prestado dinero para la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito. Adicionalmente, la justicia ha podido corroborar que el Jefe de Gabinete efectuó en diciembre del año pasado el pago de cuatro pasajes en dólares destinados a un viaje vacacional a Aruba con su familia. En este delicado contexto, la exhibición conjunta de Karina Milei y Manuel Adorni busca disipar cualquier duda sobre su continuidad en el cargo y demostrar unidad dentro del Gabinete. La agenda compartida en Vaca Muerta, epicentro de la exploración y producción de hidrocarburos en Argentina, se centró en el desarrollo energético del país y su proyección global. La recorrida incluyó una visita detallada a un equipo de perforación y a dos pozos actualmente en producción en la zona de Loma Campana. Durante esta visita, los funcionarios tuvieron la oportunidad de presenciar de primera mano la actividad operativa en campo, un sector que representa un pilar fundamental para la economía argentina. Acompañaron a Karina Milei y Manuel Adorni en esta incursión en la provincia patagónica el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca, además de otros directivos de la compañía petrolera. La jornada en Neuquén se suma a una serie de demostraciones de respaldo hacia Adorni que se han intensificado en los últimos días, buscando fortalecer su posición ante la opinión pública y los estamentos judiciales. La semana comenzó con otra muestra de apoyo liderada por Karina Milei, quien acompañó a Adorni en una visita a los laboratorios de alta seguridad del prestigioso Instituto Malbrán. Posteriormente, ambos funcionarios fueron retratados mientras escuchaban la interpretación de la Marcha de las Malvinas por parte de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo, en un emotivo momento ocurrido en la propia Casa Rosada. El martes, el Presidente Javier Milei también incluyó a Adorni en la comitiva que lo acompañó al evento de AmCham, un encuentro empresarial de relevancia internacional. Antes de su intervención, el mandatario nacional protagonizó un abrazo con su vocero, una imagen que fue rápidamente difundida por los canales de comunicación oficiales del gobierno. Estas apariciones públicas coordinadas tienen como objetivo principal transmitir un mensaje contundente de respaldo y reafirmar la confianza del poder ejecutivo en el Jefe de Gabinete, en medio de las investigaciones en curso. La mesa política se reunirá este viernes en la Casa Rosada con la meta de definir el rumbo legislativo del oficialismo y procurar recuperar el protagonismo en el debate público a través de la aprobación de leyes clave





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