Karina Milei retiró el pliego de la cuñada de Alconada Mon y reimpulsó a jueces ligados a la AFA

Retiro del pliego de María Verónica Michelli por parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon y regreso de candidatos judiciales afines a la AFA, evidenciando tensiones en el gobierno y con aliados.

El gobierno de Javier Milei, a través de la secretaria general de la presidencia Karina Milei , retiró el pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza federal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, al descubrir que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , conocido investigador de casos de corrupción y crítico del presidente.

Michelli contaba con el aval de los senadores aliados y las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para su dictamen, pero el senador libertario Juan Carlos Pagotto, cercano a los Menem, ya estaba frenando el proceso. El retiro del pliego generó malestar en el bloque de La Libertad Avanza y entre los aliados, quienes lo calificaron como una maniobra desprolija y señalaron que no se deberían haber enviado los pliegos sin verificar previamente los vínculos familiares.

Algunos senadores sostienen que la candidata no debe pagar por elparentesco y que el ret requiere un voto en el recinto. El episodio evidencia las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Senado, así como la influencia del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, cuyo padre ya fue aprobado como juez mientras otros pliegos judiciales enfrentan obstáculos.

En simultáneo, Karina Milei reingresó los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, candidatos a la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, vinculados a la conducción de la AFA (Santiago Caputo había logrado convencer a Milei de frenarlos por su cercanía al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino). Mahiques, cercano a los jefes de la AFA, presionó por su avance, lo que sugiere una doble vía de gestión en las nominaciones judiciales.

La crisis se suma a otros conflictos en el Congreso, como la resistencia de Pagotto a incluir a jueces de provincias en las audiencias y la negociación por la prórroga de la Bicameral de DNU, donde Menem necesita mantener a Pagotto para evitar el rechazo opositor. En tanto, el FMI presiona por la rápida aprobación de declaraciones juradas y el radicalismo pide designar auditores antes de las elecciones.

El escenario refleja la fragilidad de las alianzas oficialistas y la batalla por el control del sistema judicial. La información proviene de fuentes parlamentarias y de La Política Online





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