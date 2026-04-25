Karina Milei impulsa el armado político de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Karina Milei encabezó un encuentro de capacitación en Suipacha, convocando a consolidar la estructura de La Libertad Avanza con el objetivo de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2026. El evento reunió a más de 1500 dirigentes y contó con la participación de Sebastián Pareja y Diego Santilli.

Karina Milei reafirmó su rol central en la organización política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , demostrando una vez más su compromiso con el futuro electoral del espacio.

El sábado, lideró el cierre de una intensa jornada de capacitación partidaria celebrada en Suipacha, un evento que sirvió como plataforma para convocar a una consolidación estructural con la clara meta de competir por la gobernación bonaerense en las próximas elecciones. La jornada congregó a más de 1500 dirigentes provenientes de los 135 distritos de la provincia, marcando el inicio formal del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).

Esta iniciativa busca dotar a los militantes de las herramientas necesarias para construir una sólida base política en el distrito más poblado y crucial del país. Las exposiciones y talleres se centraron en áreas clave como la estrategia política, la comunicación efectiva y la organización territorial, enfatizando la importancia de un trabajo de base exhaustivo y coordinado.

La participación masiva y el entusiasmo demostrado por los dirigentes bonaerenses reflejan el creciente interés y la movilización en torno a las propuestas de La Libertad Avanza. El evento no solo representó una oportunidad de aprendizaje y capacitación, sino también un espacio para fortalecer los lazos entre los militantes y reafirmar el compromiso con el proyecto político liderado por Javier Milei.

La elección de Suipacha como sede del encuentro subraya la intención de descentralizar la actividad política y acercar el liderazgo a las bases del partido, fomentando una mayor participación y representatividad. La jornada de capacitación se enmarcó en una estrategia más amplia de La Libertad Avanza para consolidar su presencia en todo el territorio nacional, anticipando las próximas elecciones y buscando ampliar su base electoral.

La provincia de Buenos Aires, con su peso demográfico y electoral, se presenta como un desafío fundamental para el espacio, y la capacitación de sus dirigentes se considera un paso crucial para alcanzar el éxito en las urnas. En su discurso, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, expresó su profundo agradecimiento a la militancia por su activa participación y resaltó el compromiso demostrado por aquellos que han decidido involucrarse en la construcción de este proyecto político.

Subrayó que la causa que los une trasciende las individualidades, siendo un esfuerzo colectivo en pos de un objetivo común. Milei enfatizó la necesidad imperante de fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza, advirtiendo que el crecimiento del espacio no puede depender únicamente de decisiones tomadas desde la cúpula del partido.

Con contundencia, afirmó que la provincia de Buenos Aires no se construye desde un escritorio, sino a través del trabajo arduo y constante en cada uno de sus distritos. Esta declaración refleja una apuesta clara por la organización de base y la participación activa de los militantes en la vida política local. La secretaria general de la Presidencia planteó como objetivo central la conquista de la provincia de Buenos Aires y la continuidad del rumbo trazado por el gobierno nacional.

Enfatizó que el objetivo es consolidar el camino iniciado por Javier Milei y asegurar la continuidad del proyecto que ha puesto en marcha. Asimismo, instó a profundizar el despliegue político en todo el territorio bonaerense, con la convicción de que es posible transformar la realidad de la provincia a través de las ideas de la libertad.

Su discurso transmitió un mensaje de esperanza y determinación, motivando a los militantes a redoblar esfuerzos y a trabajar incansablemente para alcanzar los objetivos planteados. La presencia de figuras clave del partido, como el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, reforzó el mensaje de unidad y compromiso con el proyecto político.

La participación del diputado nacional Sebastián Pareja y del ministro del Interior, Diego Santilli, en el cierre de la jornada de capacitación, añadió peso político al evento y demostró el respaldo unánime a la estrategia planteada por La Libertad Avanza. Pareja aseguró que el oficialismo está trabajando con un plan estratégico bien definido para alcanzar el objetivo de ganar la provincia de Buenos Aires, destacando la formación de dirigentes como una herramienta fundamental para lograrlo.

Remarcó que el Presidente Javier Milei les ha encomendado una misión clara: conquistar la provincia, y que están trabajando con dedicación para cumplirla. Por su parte, Santilli planteó que el desafío es transformar la provincia de Buenos Aires y llamó a sostener el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional.

Subrayó la importancia de la unidad y la colaboración para que Javier Milei pueda continuar con el cambio que ha iniciado, permitiendo que Argentina experimente un crecimiento sostenido durante los próximos 20 años. Sus declaraciones reflejan la confianza en el modelo económico implementado y la convicción de que es el camino correcto para el desarrollo del país.

La actividad en Suipacha forma parte de una serie de encuentros que La Libertad Avanza tiene previsto replicar en diferentes puntos del país, con el objetivo de consolidar su estructura política y fortalecer su presencia territorial de cara a las próximas elecciones. Esta estrategia de descentralización y acercamiento a las bases del partido busca ampliar la base electoral y garantizar una mayor representatividad en todo el territorio nacional.

La Libertad Avanza se presenta como una fuerza política en crecimiento, con un proyecto claro y un equipo comprometido con la transformación del país. La capacitación de sus dirigentes y el fortalecimiento de su presencia territorial son pilares fundamentales de su estrategia electoral





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