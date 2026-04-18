Karina Milei allana el camino para Patricia Bullrich en CABA 2027 y consolida la estrategia de LLA

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, selló una tregua con Patricia Bullrich, allanando su candidatura a jefa de gobierno porteño por La Libertad Avanza en 2027. El encuentro simboliza la unidad libertaria frente a las dificultades de Adorni y ratifica la ambición de LLA de desplazar a Pro de su bastión en CABA.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , ha despejado el camino para que Patricia Bullrich se postule como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027.

En un gesto de considerable peso político, la funcionaria de mayor influencia dentro del oficialismo nacional, quien ostenta un control significativo sobre el partido, escenificó ayer una tregua con Bullrich.

Este encuentro se produjo en un contexto marcado por las dificultades judiciales que atraviesa el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de denuncias sobre su patrimonio y viajes.

La hermana del Presidente se dejó ver junto a la exministra de Seguridad y sus allegados en la Capital, en una reunión celebrada en la sede de LLA en el distrito porteño.

El cónclave tuvo lugar poco antes de la reunión de la mesa política del Gobierno, convocada en el despacho de Adorni en la Casa Rosada. Sin embargo, fue recién anoche cuando los representantes de La Libertad Avanza y del sector bullrichista decidieron hacer públicas las imágenes del encuentro.

Con una clara apelación al estilo MAGA (Make Argentina Great Again), el acrónimo que en inglés significa Make America Great Again, la estrategia busca ratificar la intención de desplazar a Propuesta Republicana (Pro), la fuerza política liderada por Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Javier Milei, de su histórico bastión de poder en CABA. 'Hagamos CABA grande otra vez', enfatizó LLA en su comunicado oficial, reafirmando su ambición de conquistar la jefatura de gobierno de la ciudad.

Karina Milei, conocida por su prudencia verbal, transmitió un mensaje inequívoco a su base militante. Les instó a no dejarse influir por rumores sobre posibles negociaciones con Pro para promover a Jorge Macri como el candidato libertario en la Capital, en el marco de un acuerdo nacional con el expresidente. Reiteró con firmeza la determinación de gobernar la ciudad en 2027 y descartó categóricamente cualquier tipo de pacto con la familia Macri en su territorio.

La presencia de Karina Milei en la cumbre de legisladores porteños, organizada por Pilar Ramírez, su principal referente en la Ciudad, y Juan Pablo Arenaza, un colaborador cercano a Bullrich, fue de último momento.

Desde la Casa Rosada, se matiza la importancia del encuentro, afirmando que 'no es un gesto ni una señal. La idea es que todos los diputados y senadores de la Capital trabajemos de forma coordinada'.

Fuentes oficiales, si bien admiten que Bullrich representaría 'una excelente candidata' para la ciudad, también reconocen la posibilidad de que surjan otros aspirantes al cargo.

'De Adorni no se habló', coincidieron varios de los asistentes al mitin, evitando así abordar las complicaciones del vocero presidencial.

Esta semana, Guillermo Francos, extitular de Gabinete, había manifestado su intención de presentarse como una opción electoral tanto en la provincia como en la ciudad.

Sin embargo, el sector de Karina Milei, conocido como los karinos, le ha dado un voto de desaprobación por el momento. 'Se cortó solo y no milita en la Capital', señalaron sus detractores.

El operativo de reconciliación con Bullrich se puso en marcha después de que la secretaria general de la Presidencia, como informó LA NACION el domingo pasado, decidiera cesar la ofensiva para desgastar a la exministra de Seguridad tras la escalada del caso Adorni.

Las tensiones internas, conocidas como fuego amigo, habían comenzado poco después de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, un momento crucial para el Gobierno en el que Bullrich desempeñó un papel protagónico.

'De golpe, vino el deshielo', bromearon allegados a la senadora, quien se mostraba molesta por los intentos encubiertos de minar su figura política.

Por un lado, se alentó al jefe de Gabinete a participar activamente en la contienda por la Capital. Por otro, se obstaculizó la incorporación de Diego Valenzuela al ministerio de Seguridad, cartera que ahora está bajo la dirección de Alejandra Monteoliva.

El punto de inflexión se produjo con la irrupción del caso Adorni.

Golpeado en las encuestas por las revelaciones sobre sus propiedades y viajes, el exvocero presidencial vio mermada su posición en la competencia por la jefatura de gobierno porteña.

Bullrich, actuando con celeridad, logró desactivar la disputa interna. Se comunicó con Karina Milei para expresarle su falta de interés en posicionarse para la contienda en la Capital, reiterando que su prioridad era impulsar la reelección del Presidente.

En última instancia, la exministra considera que la Ciudad podría ser un elemento de negociación con Pro para asegurar el respaldo de Mauricio Macri a Javier Milei en las próximas elecciones nacionales.

A nivel interno, su postura se alinea con la de Luis Caputo y Santiago Caputo, quienes sugieren la conveniencia de anticipar acuerdos con gobernadores afines para generar confianza en los mercados financieros, mitigar el riesgo político y fortalecer el plan económico del gobierno.

En contraposición, Karina Milei y el sector liderado por los menemistas prefieren expandir la influencia de su partido a nivel nacional, apostando por la consolidación de 'puros' y la toma de poder en distritos estratégicos.

Durante el encuentro de ayer en la sede de LLA en la Avenida de Mayo, Karina Milei subrayó que el objetivo primordial es garantizar la continuidad de su hermano en la presidencia. Si bien no descartó la posibilidad de alianzas en algunas provincias con gobernadores cercanos a LLA, fue enfática al afirmar que, en el caso de la Ciudad, competirán de manera independiente.

Esta noticia coincide con el inicio de la gira federal de Mauricio Macri, destinada a revitalizar a Pro y fortalecer su posición de cara a las negociaciones con el gobierno de Milei en 2027.

Mientras tanto, el actual jefe de gobierno porteño ha venido realizando gestos de acercamiento hacia la Casa Rosada, evitando críticas a Adorni y mostrando generosidad en la distribución de autoridades para las comisiones de la Legislatura, buscando así congraciarse con el poder ejecutivo





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