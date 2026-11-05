Karin Rueda: La evolución de la líder de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Entrevista con Karin Rueda, presidenta de La Libertad Avanza en Buenos Aires, sobre su rol junto a Karina Milei, la gestión en la Legislatura y las proyecciones políticas locales.

Karin Rueda se ha consolidado como una figura central dentro de la estructura partidaria de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires desde los inicios de la presente década. Sin trayectoria previa en la actividad política antes del año 2022, Rueda transformó rápidamente su perfil para convertirse en la referente clave de Karina Milei en la gestión territorial de la capital argentina.

Como jefa del bloque legislativo del partido, Rueda mantiene una posición estratégica que le permite criticar abiertamente la gestión de Jorge Macri sin descartar completamente futuras alianzas electorales con el partido PRO para el año siguiente. Su discurso refleja una alineación directa con la política nacional impulsada por el presidente Javier Milei, buscando replicar ese ritmo de cambio en la administración local.

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Raíces personales y vínculo con Karina Milei

La conexión entre Rueda y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, surgió de manera orgánica a principios de 2022 durante una comida en la residencia familiar de la dirigente. Ambas conversaron inicialmente sobre cocina y posteriormente asistieron juntas a una obra de teatro, lo que cimentó una amistad que trasciende lo político. Rueda describe esta relación basada en el respeto mutuo y la admiración por la trayectoria de Karina, a quien considera tanto una amiga como una jefa política.

Karin Rueda enfatiza que cuenta con el respaldo total de Karina Milei, presidenta del partido, quien le ha otorgado una gran responsabilidad en la construcción territorial en Buenos Aires. Este apoyo también proviene de Javier Milei, quien genera confianza en Rueda para desarrollar un proyecto político desde cero. Rueda reconoce que el interés por la política siempre estuvo presente en su vida, derivado de un entorno familiar donde se debatían temas públicos, siendo su abuelo presidente de Defensores Unidos de Zárate.

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Trayectoria profesional y claridad ideológica

Antes de ingresar a la política con La Libertad Avanza, Karin Rueda desarrolló una carrera como abogada en el sector privado, laborando para empresas como Renault y Aerolíneas Argentinas, así como en agencias de comunicación. Este background profesional le permite separar claramente su identidad partidaria de sus experiencias laborales anteriores. Rueda ha aclarado públicamente casos de confusión mediática, donde se difundieron fotografías falsas que la asociaban incorrectamente con otras corrientes políticas, señalando que su militancia se ejerce exclusivamente dentro de La Libertad Avanza.

La dirigencia destaca que su ingreso al espacio político fue una decisión consciente y decidida, motivada por la convergencia de ideas compartidas con la nueva formación. Rueda afirma sentirse feliz de ser parte de un espacio que nació de cero y que tiene como misión transformar la realidad argentina. Su identidad como karinista es innegable debido a su cercanía con la líder del partido, pero también reafirma que tanto ella como Javier Milei la eligieron específicamente para dirigir la organización en la ciudad de Buenos Aires.

Agenda legislativa y crecimiento institucional

La Legislatura porteña bajo la conducción de La Libertad Avanza ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de ser solo tres legisladores al inicio del período a contar con catorce representantes actuales. Rueda argumenta que la ciudadanía de Buenos Aires exige que la revolución impulsada a nivel nacional se materialice con la misma velocidad en la capital. Este mandato popular ha guiado la agenda legislativa del bloque, que comenzó el año con proyectos considerados de alta dificultad.

Dentro de los logros legislativos recientes se destaca la aprobación de la ley de reforma de la VTV (Verificación Técnica Vehicular), un tema de preocupación constante para los conductores. Asimismo, se endurecieron las penas para los delitos menores, conocidos coloquialmente como trapitos, y se promulgó la ley de libertad comercial, medidas que buscan dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Dinámica con el PRO y el futuro electoral

La relación con el oficialismo local liderado por Jorge Macri se caracteriza por la diferenciación partidaria. Karin Rueda sostiene que son un partido político distinto del PRO, aunque reconocen un rol legislativo importante para escuchar los reclamos ciudadanos y transformarlos en leyes. Esta postura se ejerce sin dejar de lado la posibilidad de coordinación, como se observó en la gestión del traslado de presos de la prisión de Devoto.

El traslado de reclusos de Devoto fue un reclamo histórico de los vecinos que se concretó gracias a la decisión política del presidente Javier Milei, con el cumplimiento de la contraparte por parte de la Ciudad. Rueda asegura que la foto compartida con Karina Milei en ese contexto no responde a una estrategia de ruptura, sino a la celebración de un logro común. El enfoque actual de La Libertad Avanza en Buenos Aires está centrado en fortalecer su estructura interna, destacando la creación de una escuela de dirigentes y el crecimiento de su juventud, que realizó un acto de apoyo al presidente con más de mil asistentes hace tres semanas.

Para el futuro, Rueda indica que el trabajo se orientará a consolidar el armado del partido y a mantener el impulso dado durante estos años. La dirigencia siente que han realizado una tarea titánica al construir una estructura partidaria sólida desde la ausencia total hace tan solo dos años. La confianza depositada por la cúpula nacional y el apoyo territorial recibido posicionan a Karin Rueda como una figura indispensable para los próximos desafíos electorales y de gestión en la capital argentina.