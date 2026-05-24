Karim Crücce sobrepone Stetson Juárez en el primer round y cumple con una hazaña histórica de Ringo Bonavena

Carim Cruzce, un joven promesa del boxeo argentino, se consagró como Campeón Peso Argentino en su novena pelea cuando noqueó en el primer round a Esteban Juárez , un combate en el que su rival superaba holgadamente en tonelaje. Crücce también rompió un récord histórico que desde hace más de seis décadas venía en manos de Ringo Bonavena. Crúcce, quien es hijo de dos púgiles reconocidos, demostró su técnica y velocidad en este combate .

Karim Crücce , un joven púgil nacido en las flores y entrenado por su padre y el técnico Walter Crucce , demolió a Esteban Juárez en el primer round al pulverizar un antiguo récord de Ringo Bonavena en tan solo 130 segundos .

Es el Campeón Argentino Pesado más joven de la historia y quebró un récord que data de hace más de seis décadas . Crücce, de 20 años y 255 días de edad , ha agregado un título más a su curriculum , demostrando su alta técnica y velocidad .

Si bien el combate se llevó a cabo ante una audiencia reducida por una polémica descalificación y la presencia de efectivos policiales dentro del recinto , Crücce se impuso por nocaut técnico demostrando que es una fuerza por desarrollar en el pugilismo nacional . Crücce también mencionó que está en conversaciones para bajar a la división crucero con el objetivo de probarse en el exterior .

A pesar de su impresionante debut , Crücce manifestó respeto hacia la leyenda del boxeo argentino y que él jamás alcanzará a lo que fue para el





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