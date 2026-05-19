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Kant y la educación a base de castigos y recompensas: una mirada crítica

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Kant y la educación a base de castigos y recompensas: una mirada crítica
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📆5/19/2026 6:46 PM
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El filósofo alemán Kant plantea una visión sobre la educación infantil que cuestionaba los métodos basado únicamente en premios y castigos. Según su pensamiento, si un niño aprende a actuar bien solo para recibir algo a cambio o evitar una sanción, alejándose de una verdadera comprensión del deber y la ética. La clave está en promover valores y evitar la dependencia y debilitar el interés genuino por aprender y por actuar de manera ética.

Kant , un filósofo clave: 'Si castigas a un niño por ser malo y le premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa'.

El filósofo alemán plantea una mirada crítica sobre los métodos basados únicamente en premios y castigos en su visión sobre la educación infantil. Según su pensamiento, si un niño aprende a actuar bien solo para recibir algo a cambio o evitar una sanción, alejándose de una verdadera comprensión del deber y la ética. La verdadera ética debe construirse a partir de principios universales: actuar correctamente tenía que ser una decisión consciente.

La clave está en promover valores y evitar la dependencia y debilitar el interés genuino por aprender y por actuar de manera ética

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