Juzgado federal revoca medida cautelar en caso laboral contra Estado Nacional

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 revoca la medida cautelar en caso laboral contra el Estado Nacional, tras entender que la competencia correspondería al fuero contencioso administrativo y no al laboral. La determinación afecta 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral aprobada por el Congreso Nacional.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 2 revocó la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional.

La resolución se dictó por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien concluyó que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y no se cumplían los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma. La magistrada decidió 'dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026', que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802





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