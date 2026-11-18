El Tribunal Federal N° 3 de Córdoba desestimó la demanda millonaria por sueldos caídos de Julieta Jaime, condenada por enriquecimiento ilícito junto a su padre.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba capital rechazó definitivamente la demanda laboral interpuesta por Julieta Cecilia Jaime, quien solicitaba el pago de salarios caídos y compensaciones económicas a su empleadora, la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC). Este fallo judicial confirma la inexistencia de derecho a la percepción de haberes por un período en el que la funcionaria se encontraba suspendida preventivamente y procesada penalmente.

La decisión del tribunal desestima el reclamo impulsado por la hija del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, basándose en que no se acreditaron los fundamentos legales necesarios para el reintegro de pagos por trabajo no realizado. La magistratura recordó que la suspensión fue una medida administrativa preventiva dictada al iniciarse las investigaciones sobre su participación en causas de corrupción vinculadas a su familia.

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Mecanismo legal del rechazo a la demanda

El mecanismo utilizado por el tribunal para desestimar el reclamo se fundamenta en la doctrina jurídica que establece que, frente a la nulidad de un acto administrativo que dispuso el cese o la suspensión de un empleado público, no corresponde automáticamente el pago de los salarios caídos correspondientes a tareas no desempeñadas. Solo en casos excepcionales, donde exista una disposición expresa y específica, o cuando se compruebe un daño indemnizable derivado de la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, podría procederse a una compensación económica diferente a los haberes.

El magistrado determinó que, para que proceda el pago de salarios caídos durante el lapso entre la separación ilegal y la reincorporación, el agente público debe acreditar el perjuicio sufrido que haga procedente la responsabilidad de la administración. En el caso de Jaime, el tribunal concluyó que no se demostró la imposibilidad de desplegar su capacidad laborativa en otros lugares o cumpliendo otro tipo de trabajos, limitándose únicamente a reclamar la repetición de los haberes no abonados.

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Posición de las partes y antecedentes penales

La posición de la ANAC argumentó que, dado que Julieta Cecilia Jaime aún no acreditó su absolución o sobreseimiento en la causa penal principal, no le correspondía percibir los salarios caídos. El ente empleador citó jurisprudencia consolidada que sostiene que la suspensión preventiva de un empleado público procesado por delitos de corrupción no genera derecho a la remuneración durante ese intervalo, salvo que se pruebe un perjuicio extraordinario.

El tribunal remarcó la obligación procesal de las partes de aportar las pruebas de sus afirmaciones. En este sentido, se señaló que la demandante no solo omitió acreditar la imposibilidad de trabajar en otros sectores, sino que tampoco presentó evidencias concretas sobre los daños específicos que le hubiera causado la suspensión administrativa. La falta de prueba documental y testimonial sólida fue determinante para el fallo desestimatorio.

Contexto judicial y condena por enriquecimiento ilícito

El contexto judicial en el que se enmarca esta decisión civil es la causa penal en la que Julieta Jaime fue condenada en 2022. En ese fallo, el tribunal la imputó como partícipe necesaria del enriquecimiento ilícito de su padre, Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte. La sentencia estableció una pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación absoluta perpetua, aunque la condena sigue apelada y no está firme.

La investigación penal demostró que Julieta colaboró activamente para ocultar el patrimonio injustificado de su padre. Una de las evidencias clave fue la adquisición de una propiedad en el costoso barrio Villa Belgrado de Córdoba. El tribunal determinó que la Sociedad Anónima (SA) utilizada para la compra era una "pantalla" constituida un mes antes de la transacción, compartiendo dirección con la casa adquirida días después en 2007.

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Análisis de la opacidad en la adquisición de bienes

El proceso judicial desmontó la versión presentada por la familia sobre la procedencia lícita de los fondos. Se probó que ni Julieta ni su esposo aportaron el capital inicial para la adquisición. La demanda de Jaime había alegado que contaba con préstamos y fondos de su trabajo como abogada para dos empresas, pero la justicia comprobó que no existió labor formal alguna para dichas compañías.

Se demostró que las actividades descritas por la demandante eran una puesta en escena diseñada únicamente para justificar fondos ilícitos. Además, el tribunal consideró absurda la cifra declarada de 400 mil pesos por una propiedad que, según las investigaciones de trazabilidad, pudo haber costado 400 mil dólares, justificando el operativo de seguridad con camión de caudales y personal antibalas para la transacción.

Impacto real y próximos pasos procesales

El impacto inmediato de este fallo federal es el cierre definitivo de la vía laboral para recuperar los ingresos dejados de percibir entre enero de 2017 y junio de 2020. Este período coincide con la suspensión administrativa y la investigación penal. La ANAC quedó exenta de pagar cualquier monto adicional por repetición salarial, consolidando la postura de que los fondos públicos no deben destinarse a remunerar a funcionarios suspendidos por causas penales no absolvidas.

En cuanto a los próximos pasos, la situación penal de Julieta Jaime continúa su curso a través de los recursos de apelación. Mientras la condena de dos años y cuatro meses en suspenso no se firme, la inhabilitación absoluta perpetua queda en suspenso. Sin embargo, esta decisión civil refuerza la postura de la administración pública de no reconocer derechos económicos derivados de situaciones de suspensión vinculadas a delitos de corrupción no resueltos a favor del acusado.