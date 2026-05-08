Juzgado Federal de Santa Rosa rechaza medida cautelar y habilita vía del amparo colectivo para debatir inconstitucionalidad de nuevas reformas a la Ley de Glaciares

El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó la medida cautelar solicitada por el gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y organizaciones ambientales, que buscaba suspender de manera urgente la aplicación de las recientes reformas a la Ley de Glaciares en todo el país. El juez a cargo del caso habilitó formalmente la vía del amparo colectivo para debatir la cuestión de fondo sobre la presunta inconstitucionalidad de la nueva normativa.

El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó este viernes la medida cautelar solicitada por el gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y organizaciones ambientales, que buscaba suspender de manera urgente la aplicación de las recientes reformas a la Ley de Glaciares en todo el país.

No obstante, en la misma resolución, el juez a cargo del caso habilitó formalmente la vía del amparo colectivo, lo que permitirá debatir la cuestión de fondo sobre la presunta inconstitucionalidad de la nueva normativa





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