Jugadores como Lautaro Di Lollo y Milton Delgado forman el núcleo juvenil de Boca Juniors en final continental, respaldados por Leandro Paredes.

La categoría inferior de Boca Juniors ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible dentro del primer equipo, especialmente de cara a uno de los encuentros más decisivos de los últimos años para el club. Jugadores formados en Boca Predio como Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores han consolidado su lugar en la plantilla profesional, demostrando que la cantera sigue siendo un pilar fundamental de la estructura futbolística club.

Integración de Talentos en la Plantel Profesional

La presencia de estos juveniles no se limita a apariciones ocasionales o a completar números en la lista de convocados, sino que representan un cambio estructural en la forma de armar el equipo. Entre los ciclos de Claudio Ubeda y Vasco Arruabarrena, varios de estos jóvenes se ganaron un lugar a fuerza de rendimientos, personalidad y continuidad, demostrando capacidad para responder ante las altas exigencias competitivas.

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Leandro Paredes ha sido una voz clave para destacar la importancia de este grupo. En una entrevista con la Conmebol, Paredes expresó que siente que los chicos del club son la fuerza del equipo. Destacó que esta unión se hizo evidente desde el primer momento, incluso durante situaciones difíciles, cuando jugadores como Zeballos, Delgado y Di Lollo empezaron a sumarse. Posteriormente, otros talentos como Tomi Rey Domenech, Jagger Herrera y el resto del grupo se incorporaron a esta dinámica positiva.

Consolidación de Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera

Lautaro Di Lollo representa uno de los casos más claros de ascenso desde las inferiores. El marcador central, de 22 años, llega a esta definición con una experiencia que hace poco parecía lejana para un jugador de su categoría. Su debut en Primera División se produjo en abril de 2024, ante Nacional Potosí en la Copa Sudamericana, y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como una pieza relevante.

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La versatilidad de Di Lollo para jugar en los dos perfiles de la defensa, sumada a su presencia en el área rival y su personalidad, lo han transformado en un jugador clave. Incluso tuvo un momento especial en el Superclásico ante River Plate, lo que reafirma su nivel en los escenarios de mayor presión. A su lado, creció Facundo Herrera, el defensor de 20 años que debutó en Primera ante Deportivo Recoleta por la misma competencia continental.

Herrera fue ganándose su espacio progresivamente hasta asegurar un rol estable. Su primer gol llegó ante Independiente, en un partido que terminó siendo determinante para la consagración de la Tabla Anual. Esta dupla representa una generación de futbolistas formados en casa, con juventud, pero que ya han tenido que responder en partidos de enorme exigencia táctica y física.

El Rol de Milton Delgado en el Medio Campo

En el mediocampo, Milton Delgado es otro nombre que se ganó un lugar propio con méritos propios. Debutó el mismo día que Di Lollo, en abril de 2024, y hoy ocupa una posición central en la estructura del equipo. Aunque su función no siempre se lleva los flashes mediáticos, resulta fundamental para el equilibrio del conjunto, destacándose por su recuperación, despliegue, presión y capacidad para sostener un mediocampo que tiene a Leandro Paredes como su principal conductor.

Con 21 años y una cantidad importante de partidos disputados en Primera División, Delgado se ha consolidado como El Pulmoncito y el ladero ideal de Paredes. Su contribución es esencial para mantener la estructura del juego, permitiendo que los jugadores más creativos tengan la libertad de atacar sin descuidar el equilibrio defensivo del equipo.

Impacto de Aranda y Flores en el Ataque

La historia de Tomás Aranda y Leonel Flores tiene un componente especial debido a su cercanía. Los dos compartieron categorías en las inferiores y construyeron una amistad que ahora también se refleja dentro de la cancha. Ambos forman parte de esa camada que fue creciendo en Boca Predio y que encontró en el técnico Vasco Arruabarrena un punto de inflexión para su desarrollo profesional.

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Con características de enganche, capacidad para jugar entre líneas y buen manejo de pelota, Aranda logró meterse en la consideración del técnico y llegó a tener continuidad como titular. Su recorrido tuvo un freno importante por una fractura de peroné, pero logró recuperarse y volver a sumar minutos, recibiendo su convocatoria justo a tiempo para esta final continental.

Leonel Flores se posiciona como el futbolista más desequilibrante del ataque, con capacidad para encarar, romper líneas y generar situaciones en el último tercio del campo. Arruabarrena le dio una oportunidad en su primer partido después de regresar al banco de Boca, ante Sarmiento por la Copa Argentina, y el delantero respondió con actuaciones que lo mantuvieron dentro de la rotación. Sus números reflejan su crecimiento, aunque sus características y las decisiones tácticas del entrenador determinarán cuánto tiempo estarán en cancha.

Profundidad del Plantel y Legado de Cantera

La lista de juveniles no termina ahí, ya que otros jugadores como el defensor de 20 años también han tenido oportunidades en Primera y pueden ofrecer una variante en una posición en la que Arruabarrena cuenta con Leandro Lozano. Su participación dependerá de las necesidades del partido y de las decisiones del cuerpo técnico durante los minutos críticos del torneo.

La historia de Boca Predio en esta final también tiene referentes como Leandro Paredes y Javier García, futbolistas surgidos de las inferiores que hoy ocupan lugares muy diferentes pero que representan el recorrido de la cantera a lo largo de los años. Paredes debutó en Primera en 2010, se fue a Europa, fue campeón del mundo con la Selección Argentina y ha llevado el barco adelante con su experiencia.