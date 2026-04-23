Justicia suspende cobro anticipado de impuestos a laboratorio farmacéutico

Un fallo judicial favorable a un laboratorio farmacéutico pone de manifiesto las deficiencias en los sistemas de retención y percepción de impuestos, como el SIRCREB y el SIRPEI, y la acumulación de créditos fiscales que perjudican a las empresas.

La justicia ha dado un fallo favorable a una empresa farmacéutica en su disputa contra los esquemas de retención y percepción impuestos a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB).

La empresa solicitó una medida cautelar para suspender el cobro anticipado de impuestos, argumentando que se le estaba exigiendo un monto significativamente superior al que realmente debía. Inicialmente rechazada, la empresa logró en segunda instancia la suspensión de estos mecanismos de retención hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la COMARB abstenerse de aplicar el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) sobre las cuentas del laboratorio y el Sistema Informático del Régimen de Percepciones de Importaciones (SIRPEI) sobre las percepciones del impuesto a los Ingresos Brutos en las importaciones. El fallo expone las deficiencias del sistema, revelando que la empresa había tributado en la provincia del Chaco una alícuota efectiva del 7,28% en lugar de la 1,25% establecida, lo que representa un incremento del 582,63%.

El problema central radica en que las provincias buscan recaudar anticipadamente, no en una cuestión de administración tributaria eficiente. Según expertos, el sistema es complejo y opaco, ya que las empresas acumulan créditos fiscales significativos sin saber con exactitud cuánto impuesto sobre los Ingresos Brutos ha sido precobrado. Este crédito fiscal se genera a través de retenciones realizadas por bancos, clientes y proveedores, lo que puede llevar a que los pagos a cuenta superen ampliamente el impuesto determinado.

Algunos especialistas señalan que la acumulación de Ingresos Brutos puede ser tan alta que algunas empresas prefieren dejar de operar en ciertas provincias para evitar pérdidas económicas. La superposición de regímenes, como el SIRCREB (que abarca a 22 provincias) y el SIRPEI, complica aún más la situación, ya que el coeficiente de distribución entre las jurisdicciones se actualiza mensualmente, afectando a las empresas con saldos a favor o a pagar.

El fallo judicial también critica a la Comisión Arbitral por limitarse a explicar el funcionamiento de los sistemas SIRCREB y SIRPEI sin abordar los argumentos de la empresa. La situación de saldos a favor de Ingresos Brutos es común, con un 84% de los contribuyentes encuestados por KPMG reportando tener estos créditos fiscales. Esta inmovilización financiera es considerada perjudicial para las empresas.

Expertos coinciden en que el problema no se limita a la multiplicidad de regímenes, sino que también implica una falta de gestión activa por parte de las empresas para excluirse de estos sistemas de recaudación o comunicar sus exclusiones a clientes y proveedores. La complejidad del sistema y la falta de transparencia generan incertidumbre y dificultan la planificación financiera de las empresas, afectando su competitividad y crecimiento





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