Justicia levanta secreto de sumario en investigación de rulo financiero del dólar blue y irregularidades en SIRA

La Justicia finalmente levantó el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó allanamientos sobre tres empresarios ligados al mundo financiero. Las investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones y revelan que los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar las restricciones de divisas.

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), tal como había adelantado LA NACION.

Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó este miércoles allanamientos sobre tres empresarios ligados al mundo financiero. Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Martín Migueles, socio y ladero de Elías Piccirillo. La causa comenzó en diciembre del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos ‘El Lobo’ Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo.

Se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.

‘Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto’, dice el expediente. Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces, el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardo, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como ‘Gonzalote’, el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro ‘El Turco’ Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba.

Al ordenar los allanamientos, el juez reveló que fue clave la pericia sobre el celular de Martín Migueles, ex socio y amigo de Piccirillo.

‘Se destacó que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles en el contexto de referencias a otros involucrados permitiría inferir, en esta instancia, su vinculación con la operatoria investigada’, dice el expediente al momento de allanar a Calian, más conocido por su amistad con Rodrigo De Paul. En el caso de Calo, el caso revela que fue mencionado en la declaración de Smith, en distintas conversaciones entre los principales investigados y en la documentación vinculada a operaciones económicas de magnitud.

Las SIRA Además del rulo financiero, el expediente que llevan adelante Lijo y Picardi avanzó en estos meses sobre las irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

‘Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido —a cambio del pago de sumas de dinero indebidas— la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares’, dice el expediente





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