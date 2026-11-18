La Justicia provincial investiga denuncias de Santiago Pinsiroli por presuntos fraudes en cooperativas, pagos irregulares de horas extras y amenazas sindicales en el Coys.

La Justicia provincial llevó adelante procedimientos vinculados con denuncias presentadas por Santiago Pinsiroli, titular del Coys, en una investigación sobre cooperativas que recibían fondos municipales. Las causas incluyen presuntas maniobras fraudulentas con recursos destinados a cooperativas, pagos irregulares de horas extras y amenazas sindicales.

Los procedimientos comenzaron durante las primeras horas de la jornada y responden a denuncias penales impulsadas por Pinsiroli, quien desde su llegada al cargo, en mayo de 2025, promovió auditorías internas. Las actuaciones están a cargo del fiscal Matías Bornancini, del Fuero Penal Económico y Anticorrupción.

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Hasta el momento no se informaron oficialmente los resultados de los operativos ni el detalle completo de los lugares intervenidos. El Coys tiene bajo su órbita actividades de higiene urbana, mantenimiento del espacio público y economía circular, lo que lo convierte en uno de los organismos municipales de mayor presupuesto y estructura de personal.

Denuncias por maniobras en cooperativas del Coys

Las denuncias apuntan a numerosas inconsistencias en el funcionamiento de cooperativas de limpieza y reciclado que recibían fondos del Coys. Pinsiroli solicitó investigar a dirigentes y administradores de 18 cooperativas por presuntas maniobras relacionadas con becas, tarjetas prepagas e incorporación de beneficiarios que no cumplían tareas.

La presentación, de 329 páginas, detalla la situación del padrón de beneficiarios. Según esos datos, 323 personas tenían su situación completamente regularizada, 477 presentaban inconsistencias y 227 no pudieron ser verificadas, por lo que casi el 70% del padrón registraba alguna irregularidad o no había podido acreditar su situación.

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Esto no significa necesariamente que todas esas personas estuvieran involucradas en una maniobra ilegal. Entre las situaciones detectadas aparecen trabajadores que recibían menos dinero del establecido, tarjetas retenidas por administradores, beneficiarios que cobraban sin prestar servicios y personas que seguían registradas pese a haber abandonado sus tareas.

Fondos municipales y descuentos a asociados bajo revisión

Los fondos transferidos a las cooperativas representan una erogación considerable para el Coys. Una planilla de pagos de junio acumuló erogaciones por 582 millones de pesos, que incluían becas, compensaciones, feriados, alquileres y otros conceptos, sin contar las acreditaciones de la tarjeta Activa.

Además, el Coys transfería recursos a las entidades para cubrir sus gastos administrativos, equivalentes al 28% de los montos correspondientes a las becas. Algunos asociados declararon que sus cooperativas les descontaban dinero para financiar el funcionamiento de las entidades, pese a que esos gastos ya estaban cubiertos mediante transferencias municipales.

Según la auditoría citada en la denuncia, la cooperativa más grande del sistema, con 455 asociados, figura entre las entidades investigadas, donde había personas que cobraban sin realizar tareas y otras que desconocían el destino de sus tarjetas. También se identificaron irregularidades en Recuwork, Cartoneros Organizados, Solidar, La Igualdad y 26 de Abril.

La denuncia plantea además la posibilidad de responsabilidades dentro del propio organismo municipal, a partir de referencias a presuntos acuerdos con integrantes del directorio para mantener beneficiarios sin contraprestación laboral. Esos extremos deberán ser verificados por la Justicia.

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Horas extras y relojes marcadores en el Coys

La investigación judicial también incorpora denuncias sobre la liquidación de horas extraordinarias a trabajadores del Coys. Según las presentaciones de Pinsiroli, un grupo de aproximadamente 70 empleados habría recibido asignaciones de hasta 180 horas extras mensuales.

Los salarios de bolsillo de algunos trabajadores habrían superado los 11 millones de pesos, una cifra que generó alarma sobre la administración de recursos públicos. Uno de los aspectos cuestionados es el uso de relojes marcadores móviles, incorporados originalmente para registrar tareas realizadas fuera de las instalaciones habituales.

La sospecha es que algunos empleados podrían haber usado esos dispositivos para registrar asistencia sin concurrir efectivamente a trabajar. La Justicia deberá determinar si existieron esas maniobras, quiénes participaron y qué controles se aplicaban.

Conflicto con Surrbac y próximos pasos judiciales

El conflicto con el Surrbac adquirió mayor gravedad en los últimos días, cuando Pinsiroli denunció públicamente un presunto episodio de amenazas y extorsión. Las presuntas amenazas sindicales forman parte de las causas que investiga la Justicia provincial.

Pinsiroli sostuvo públicamente que no cederá ante prácticas que, según sus palabras, los cordobeses no están dispuestos a tolerar. Los nombres de los dirigentes y administradores involucrados no fueron confirmados oficialmente, y todos los señalamientos siguen siendo presuntos.

El próximo paso es determinar, a partir de las denuncias penales y de la labor del fiscal Matías Bornancini, si existieron maniobras con fondos de cooperativas, pagos irregulares de horas extras y amenazas sindicales, y qué responsabilidades corresponden a cada persona investigada.