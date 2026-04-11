Justicia Federal toma el control de la demanda de la CGT contra la reforma laboral

La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia, trasladando la acción de la CGT contra la reforma laboral al fuero Contencioso Administrativo Federal. La decisión implica un cambio en la jurisdicción y pone fin a la suspensión de artículos de la ley impulsada por el juez Ojeda, quien había favorecido a la central obrera.

La jueza federal Macarena Marra Giménez ha resuelto un conflicto de competencia legal entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal , apartando a su colega, Raúl Horacio Ojeda , titular del juzgado del Trabajo N° 63, quien había suspendido la aplicación de 82 artículos de la ley de reforma laboral a petición de la Confederación General del Trabajo ( CGT ).

Esta decisión judicial implica un cambio significativo en la jurisdicción competente para abordar la acción de la CGT, trasladando el caso de los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la justicia federal. La controversia surge a raíz de la solicitud de la CGT, que busca la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802. Según la perspectiva del sindicato, estos artículos socavan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, reconocidos en la Constitución Nacional. La CGT argumenta que se vulneran principios fundamentales como la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Esta resolución de la jueza Marra Giménez es vista favorablemente en Balcarce 50, sede del gobierno. Los fundamentos de la resolución de la jueza federal establecen claramente que la competencia para conocer la demanda de la CGT contra el Estado Nacional, en relación con la ley de reforma laboral, reside exclusivamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En consecuencia, el juzgado de Ojeda deberá remitir el expediente correspondiente a esta jurisdicción. En caso de no seguirse el debido proceso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal intervendrá. Además, la decisión de la magistrada Marra Giménez arroja luz sobre dos aspectos importantes. Primero, se mantiene la competencia laboral para los reclamos individuales de los trabajadores. Segundo, se refuerza el criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado. La medida cautelar dictada por el juez Ojeda, el lunes anterior, había suspendido la aplicación de 82 artículos de la ley 27.802. Esta medida cautelar innovativa respondía a la solicitud de la central obrera. El Ministerio de Capital Humano anunció inmediatamente que apelaría dicha decisión. Tras el fallo de Ojeda, aún permanecen en suspenso 81 artículos, constituyendo el núcleo de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. La suspensión de estos artículos tiene un impacto significativo, ya que afecta aspectos clave de la reforma laboral. Entre ellos, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin incluir aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traslado de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros. Raúl Horacio Ojeda, juez laboral desde 2012, tiene una amplia trayectoria en el ámbito judicial y asesoró al exministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante el gobierno kirchnerista. El magistrado acogió la medida cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reforma Laboral CGT Justicia Federal Conflicto De Competencia Macarena Marra Giménez Raúl Horacio Ojeda Ley 27.802 Contencioso Administrativo Federal Tribunales Laborales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La CGT anunció una movilización contra el Gobierno para el 30 de abrilSerá a Plaza de Mayo pero sin paro de actividades. Los que sí irán a paro, pero en fecha anterior, son los trabajadores estatales agrupados en ATE.

Read more »

Escalada de Tensión: Justicia Federal y Provincial en Conflicto por Casos de Narcotráfico en Santa FeUn enfrentamiento entre la Justicia Federal y la provincial en Santa Fe se intensifica por la disputa de jurisdicción en casos de narcotráfico y violencia. Un juez federal critica la remisión de causas por parte de la justicia provincial, acusando demoras y posibles delitos. El gobernador Pullaro respalda al fiscal regional en medio de acusaciones cruzadas.

Read more »

CGT Sufre Revés Judicial en su Intento por Invalidar la Reforma LaboralUn juzgado federal determinó que el fuero Contencioso Administrativo es el competente para tratar el reclamo de inconstitucionalidad de la ley de Modernización Laboral presentado por la CGT, desestimando la competencia de la justicia laboral. La decisión representa un revés para la central sindical y consolida la postura del gobierno.

Read more »

Reforma laboral: el Gobierno se anotó un triunfo en la causa que inició la CGTPeriodista especializada en Impuestos

Read more »

Justicia Federal Define Competencia en Impugnaciones a la Ley LaboralLa jueza federal Macarena Marra Giménez determina que el Fuero Contencioso-Administrativo será el encargado de tratar las impugnaciones judiciales a la nueva legislación laboral, desplazando al fuero laboral y favoreciendo la estrategia del gobierno. La decisión surge a raíz de la disputa sobre la competencia de fueros y el pedido de inhibitoria del Ministerio de Capital Humano.

Read more »

La CGT denuncia una crisis 'terminal' en las obras sociales argentinas por falta de financiamientoLa Confederación General del Trabajo (CGT) alerta sobre una grave crisis financiera en las obras sociales argentinas, con problemas para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) y posibles recortes en los servicios. El informe de la CGT señala el desfinanciamiento debido al monotributo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las intervenciones gubernamentales, lo que pone en riesgo la cobertura médica de los afiliados.

Read more »