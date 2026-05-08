Justicia federal rechaza suspensión de la nueva Ley de Glaciares de La Pampa

La Justicia federal rechazó hoy el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsada por el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto. Junto con él participaron la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientales. La resolución la firmó el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric quien habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional. La demanda contra la nueva normativa se sostiene en los argumentos de que reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental. Además, argumentan que la reforma vulnera el federalismo ambiental previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.

La Justicia federal rechazó hoy el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto .

Junto con él participaron la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas. La resolución la firmó el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, quien aunque rechazó la cautelar habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional. Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa "reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental".

Además, argumentaron que la reforma vulnera el "federalismo ambiental" previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras. En su presentación pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva.

También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas. Entre los puntos cuestionados señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas. La demanda advirtó sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.

El magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso. El juez sostuvo que los actores no demostraron "con el grado de probabilidad suficiente" la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada "en abstracto". Los demandantes "no plantean ninguna actividad concreta de daño actual" ni identificaron proyectos konkrétní o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislacón.

Para el magistrado tampoco quedó acreditado el "peligro en la demora" ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo





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