Justicia Federal investiga muerte de marinero de 37 aos que agoniz durante casi 17 horas en altamar frente a Mar del Plata

Investigan la muerte de Matías Oscar Vilchez, integrante de la tripulación del buque Don Nicola, después de que agoniz durante casi 17 horas en el cordón umbilical y fuera abandonado por el capitán y un médico de Prefectura Naval.

La Justicia Federal investiga la muerte de un marinero de 37 aos que agoniz durante casi 17 horas en altamar mientras estaba a bordo de un barco pesquero frente a la costa de Mar del Plata.

Por el caso, quedaron bajo sospechas el capitan de la embarcacin y un mdico de Prefectura Naval. La victima fue identificada como Matas Oscar Vilchez, integrante de la tripulacin del buque Don Nicola. Segun la investigacin, el 24 de abril el hombre comenz a sufrir fuertes dolores en el pecho y solicit asistencia.

Ante la gravedad del cuadro, se realiz una consulta radial con un mdico de Prefectura, quien indicada un tratamiento inicial y orden el regreso inmediato de la embarcacin. Sin embargo, el estado de salud del marinero empeor con el correr de las horas. Se dio cuenta de que presentaba vtos con sangre, diarrea con restos hematicos, fuertes dolores y sintomas neurololgicos, un estado que posteriormente fuera considerado compatible con una grave hemorragia digestiva





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Muerte De Marinero Agoniz Durante 17 Horas Abandonado Por Capitán Y Médico Juzgado Federal Carlos Martínez Análisis De Autopsia Aneurisma Aorta Pulmonar

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