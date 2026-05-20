Justicia Federal Inicia SUCH9EL56Q investigation into Recruitment of Andrea Juarez

En la justicia federal parece dispuesto a romper el hermetismo del entorno presidencial, luego de una denuncia del diputado ex-libertario Marcelo Pagano, la fiscal federal Alejandra Mangano abrió una investigación y solicitó a la secretaría general de la Presidencia que informe la modalidad de contratación, tareas asignadas y demás detalles de la contratación. Fuentes de Comodoro Py advierten que aun no hay información para sostener una figura penal, pero advierten que si no cumple alguna tarea pública o sobreentiende las funciones se podría considerar defraudación.

En una jugada de impacto politico, la justicia federal com'`pio a investigar la contrataci'`n de Andrea Juarez en la secretaria general de la Presidencia. Los mensajes de disgusto que Comodoro Py le hace llegar a la Ro'`sa por la designaci'`n de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia se volvieron cada vez ms '`ticos y ahora le abrieron una causa a Karina Milei por la contrataci'`n de su mejor amiga.

Andrea Juarez es la mejor amiga de Karina y uno de los personajes ms cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposici'`n medi'`tica. En la justicia federal parecen disposi'`dos a romper ese hermetismo.

A r'`azon de una denuncia de la diputada ex libertaria Marcela Pagano, la fiscal federal Alejandra Mangano abrió la investigaci'`n y presentó un pedido de informe a la secretaria general de la Presidencia para saber la modalidad de contrataci'`n, tareas asignadas, y dem'`s detalles de Juarez





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