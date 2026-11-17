El TSJ de Córdoba implementa la oralidad en prisiones preventivas, crea audiencias multipropósito y reduce el plazo fiscal a cinco días para acelerar procesos judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha oficializado la implementación generalizada del procedimiento oral para la resolución de prisiones preventivas en la Primera Circunscripción Judicial. Esta medida, que entró en vigencia el martes, cierra un proceso de transición iniciado hace casi una década mediante pruebas piloto y consolida la oralidad como regla general en la provincia.

Reforma integral de prisiones preventivas

El acuerdo, firmado por los vocales Sebastián López Peña, Marta Cáceres de Bollati y Aída Tarditti, establece que la tramitación escrita quedará reservada exclusivamente para casos excepcionales. Este cambio normativo afecta directamente a las causas que procesan las fiscalías de instrucción de Córdoba capital y sus alrededores, excluyendo temporalmente a los juzgados competentes en materia de Violencia de Género y Familiar.

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Implementación progresiva desde 2022

El TSJ fundamentó esta decisión en la experiencia acumulada desde 2022, cuando se iniciaron experiencias limitadas en juzgados específicos y casos de flagrancia. La reforma procesal introducida por la Ley 10.457 incorporó originalmente la resolución oral de la prisión preventiva, permitiendo ajustar circuitos de gestión y desarrollar herramientas de registro audiovisual que hoy permiten aplicar el sistema de manera uniforme.

Audiencias multipropósito para agilizar justicia

Una de las innovaciones centrales es el impulso a las audiencias multipropósito, que permiten discutir medidas de coerción y explorar soluciones alternativas en una misma instancia. Este mecanismo busca reducir trámites sucesivos y concentrar planteos procesales, facilitando suspensiones a prueba o juicios abreviados con la participación directa de fiscales, defensores e imputados frente al magistrado.

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Reducción drástica de plazos fiscales

La normativa también establece una reducción significativa en los tiempos procesales, disminuyendo de diez a cinco días hábiles el plazo que tiene un fiscal para dictar una medida de prisión preventiva tras la declaración indagatoria. Este ajuste elimina demoras burocráticas por notificaciones e impugnaciones, permitiendo resoluciones más inmediatas y eficientes en el manejo de la libertad de los imputados.

Límites temporales y debate penitenciario

El acuerdo recomienda fijar plazos determinados para las prisiones preventivas, revirtiendo la permanencia prolongada cuando cesan los riesgos de fuga o destrucción de pruebas. Esta disposición se enmarca en el contexto del alto nivel de encarcelamiento preventivo en Córdoba, buscando equilibrar la eficacia de la investigación penal con los derechos fundamentales de las personas bajo proceso.