Justicia cuestiona explicaciones de Adorni y sostiene que hay números ‘que no cierran’ en su patrimonio

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha presentado una declaración patrimonial y una rectificación de todas las presentaciones como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA). La Justicia cuestiona las explicaciones mediáticas y sostiene que hay números ‘que no cierran’ en todo el patrimonio. La fiscalía busca determinar en cuánto se incrementó el patrimonio de Adorni y si puede justificar la tenencia de divisas y su posterior aplicación a inmuebles, viajes al exterior, hotelería, refacción de una de las viviendas.

A la Justicia no le convencen las explicaciones mediáticas de Adorni y sostienen que hay números ‘que no cierran’ en todo el patrimonio. Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) una declaración patrimonial correspondiente al período fiscal 2025, junto con una rectificación de todas las presentaciones como funcionario público y una confesión de haber ahorrado ‘en negro’ US$ 506.000.

Para la Justicia, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, las explicaciones resultan insuficientes. Hay dos ejes centrales que no cierran: la incongruencia de los números y la inexistente trazabilidad de los fondos. De manera anticipada, ya que la fecha límite para que los funcionarios e integrantes del Congreso presenten sus correspondientes declaraciones juradas se proroga y se extiende hasta el 31 de julio, Manuel Adorni presentó el detalle de su fortuna.

Minutos después, brindó una entrevista televisiva donde confesó haber evadido impuestos durante años, bajo la premisa de ‘no soy chorro’. Sin embargo, la evasión impositiva y la omisión maliciosa de las declaraciones juradas son delitos pese a que el jefe de Gabinete busca correrse de la imputación por presunto enriquecimiento ilícito. La declaración jurada es uno de los documentos más aguardados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lo esperaba para dar el siguiente paso: un requerimiento de justificación.

Hay gastos, movimientos de dólares y adquisición de propiedades que no se encuentran justificados debidamente. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el expediente a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, avanza hacia la firma del requerimiento de justificación. Si esa explicación no resulta suficiente, el representante del Ministerio Público pedirá su indagatoria.

Además, Adorni tiene movimientos no declarados en más criptomonedas que las que confesó públicamente hace menos de 24 horas. El fiscal Pollicita aguarda la incorporación de la nueva declaración jurada porque prevalecen interrogantes en la causa: la adquisición de 356.450 dólares y las deudas por encima de los 350.000 dólares. El año pasado, Adorni declaró una fortuna de 107.894.833 pesos, contra 61.018.251 del período fiscal anterior. Ahora la fiscalía busca determinar en cuánto se incrementó el patrimonio de Adorni.

Se va a retrasar un poco el expediente porque se deben analizar los nuevos números y se contrastarán las declaración juradas de todos los períodos. Adorni está rectificando las declaraciones juradas de 2023, 2024, 2025, es decir todos sus años como funcionario público





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