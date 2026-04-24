Justicia Aprueba Reforma Laboral y Reactiva Fondos de Asistencia

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio luz verde a la reforma laboral al levantar la medida cautelar de la CGT, permitiendo la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que inyectarán miles de millones de dólares al mercado de capitales.

La reforma laboral ha recibido el visto bueno definitivo de la justicia, marcando un hito significativo en la política económica del país. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar impuesta por la CGT, desbloqueando así la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral ( FAL ).

Estos fondos, diseñados para cubrir el pago de indemnizaciones laborales, representan una inyección de capital estimada entre 3000 y 5000 millones de dólares anuales al mercado de capitales, lo que se anticipa tendrá un impacto positivo en la economía nacional. La noticia ha sido recibida con optimismo por los actores del mercado financiero, quienes ven en los FAL una oportunidad para dinamizar la inversión y el crecimiento.

La estructura de estos fondos se plantea en dos modalidades principales: fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Si bien la opción de los fondos comunes de inversión parece ser la más favorecida actualmente, la decisión final dependerá de la política fiscal del gobierno, específicamente de la posible reducción de la carga impositiva que recae sobre los fideicomisos, los cuales están sujetos al Impuesto a las Ganancias y, en algunas jurisdicciones, a Ingresos Brutos.

La aprobación judicial es solo el primer paso. Ahora, el Poder Ejecutivo y los organismos reguladores, incluyendo la Comisión Nacional de Valores (CNV), deben establecer las normas detalladas que regirán el funcionamiento de los FAL. La CNV se encuentra trabajando activamente en la elaboración de esta reglamentación, a la espera de decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, así como de una resolución general de ARCA.

El documento que redacte la CNV, bajo la dirección de Roberto Silva, será crucial para determinar los instrumentos de inversión permitidos para los FAL, los requisitos para las sociedades gerentes que administrarán los fondos, las responsabilidades de las entidades depositarias y las obligaciones generales de todos los participantes. La CNV ya ha iniciado un proceso de consulta con los principales actores del mercado, incluyendo sociedades de bolsa, fiduciarios financieros, agentes de bolsa y cámaras empresariales del sector.

Inicialmente, se consideró la posibilidad de someter la futura Resolución General a una consulta pública formal, pero debido a los plazos ajustados –los FAL deberían estar operativos el 1° de junio, aunque el gobierno podría extender esta fecha–, se optó por recabar las opiniones de la industria de manera directa. En este sentido, se llevaron a cabo reuniones con representantes de fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación), la Cámara de Agentes de Bolsa, CAFIDAP (Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas) y CAFCI (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión).

Además, la CNV se reunió con destacados estudios de abogados especializados en regulación del mercado de capitales, como Fretes & Grinenco, Martínez de Hoz & Rueda y Bruchou & Funes de Rioja, para obtener asesoramiento legal experto. La expectativa en el mercado es alta, y los bancos y las sociedades de bolsa están ansiosos por conocer los detalles de la reglamentación.

La regulación definirá el nivel de riesgo que las sociedades gerentes podrán asumir al invertir los fondos destinados al pago de indemnizaciones, así como el grado de discrecionalidad que tendrán en sus decisiones de inversión. Una preocupación importante para las sociedades gerentes es determinar si la reglamentación las eximirá de la responsabilidad de verificar la correcta liquidación de las indemnizaciones, ya que esto implicaría costos adicionales.

En resumen, la aprobación judicial de los Fondos de Asistencia Laboral representa un avance significativo en la reforma laboral, pero su éxito dependerá de la pronta y eficiente implementación de la reglamentación por parte del Gobierno y la CNV. La colaboración entre los diferentes actores del mercado será fundamental para garantizar que los FAL cumplan su objetivo de brindar seguridad jurídica y estabilidad financiera en el ámbito laboral





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