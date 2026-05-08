El partido se jugará a las 23:00hs. y se televisará por Disney+ Premium. Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Junior vs. Cerro Porteño correspondiente a la grupo f - fecha 4 de Copa Libertadores.

Junior y Cerro Porteño se enfrentarán por Copa Libertadores el jueves 7 de mayo. El partido se jugará a las 23:00hs. y se televisará por Disney+ Premium .

Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Junior vs. Cerro Porteño correspondiente a la grupo f - fecha 4 de Copa Libertadores. El encuentro en directo será televisado en Disney+ Premium y podrá ser visto a partir de las 23:00hs. en el estadio Jaime Morón León, en Cartagena el jueves 7 de mayo. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Junior vs. Cerro Porteño en el minuto a minuto, solo por TyC Sports





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