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Junior y Cerro Porteño se enfrentarán por Copa Libertadores el jueves 7 de mayo

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Junior y Cerro Porteño se enfrentarán por Copa Libertadores el jueves 7 de mayo
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📆5/8/2026 1:53 AM
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El partido se jugará a las 23:00hs. y se televisará por Disney+ Premium. Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Junior vs. Cerro Porteño correspondiente a la grupo f - fecha 4 de Copa Libertadores.

Junior y Cerro Porteño se enfrentarán por Copa Libertadores el jueves 7 de mayo. El partido se jugará a las 23:00hs. y se televisará por Disney+ Premium .

Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Junior vs. Cerro Porteño correspondiente a la grupo f - fecha 4 de Copa Libertadores. El encuentro en directo será televisado en Disney+ Premium y podrá ser visto a partir de las 23:00hs. en el estadio Jaime Morón León, en Cartagena el jueves 7 de mayo. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Junior vs. Cerro Porteño en el minuto a minuto, solo por TyC Sports

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