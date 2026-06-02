Junior y Atlético Nacional se enfrentan en la final de la Categoría Primera A

El partido de ida de la final del fútbol colombiano se jugará el martes 2 de junio en Barranquilla. Junior recibe a Atlético Nacional en el estadio Romelío Martínez a las 21:30 horas, con transmisión de Win Sports +.

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en la gran final de la Categoría Primera A de Colombia, un duelo que promete emociones intensas y definirá al campeón del torneo.

El partido de ida se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 21:30 horas en el estadio Romelío Martínez, ubicado en la ciudad de Barranquilla. Este encuentro será transmitido en vivo por la señal de Win Sports +, y también podrá seguirse a través del minuto a minuto que ofrecerá TyC Sports para los aficionados que deseen estar al tanto de cada jugada.

Ambos equipos llegan a esta instancia decisiva tras destacadas actuaciones a lo largo de la temporada. Junior, dirigido por Julio Comesaña, ha mostrado un sólido rendimiento como local, apoyado por su apasionada hinchada. Por su parte, Atlético Nacional, bajo la dirección de Alexandre Guimarães, cuenta con una plantilla experimentada y ha sabido resolver partidos complicados en instancias previas.

La tabla de posiciones de la liga refleja la paridad entre ambos conjuntos, con Junior ocupando el segundo lugar y Atlético Nacional el cuarto, pero en los playoffs han demostrado su capacidad para superar adversarios. El historial reciente entre estos dos gigantes del fútbol colombiano es parejo. En los últimos cinco enfrentamientos, Junior ha ganado dos veces, Nacional una, y se han registrado dos empates.

El último duelo, disputado en marzo, terminó 1-1 con goles de Teófilo Gutiérrez para Junior y Jefferson Duque para Nacional. La final promete ser un espectáculo táctico, donde la defensa de Nacional intentará contener el poder ofensivo de Junior, liderado por Luis Díaz.

Además, el mediocampo será clave: jugadores como Sebastián Pérez (Junior) y Andrés Mosquera (Nacional) buscarán imponer su ritmo. El ambiente en Barranquilla es de máxima expectativa. Las entradas para el partido se agotaron rápidamente, y se espera que el estadio Romelío Martínez presente un lleno total. Las autoridades locales han dispuesto un operativo de seguridad especial para garantizar el orden durante el encuentro.

Los aficionados de ambos equipos han mostrado su apoyo en las redes sociales, generando una gran expectación por el desenlace de esta final. Sin duda, será una noche memorable para el fútbol colombiano. Para aquellos que no puedan asistir al estadio, la transmisión por Win Sports + comenzará media hora antes del pitazo inicial, con análisis previos y entrevistas a los protagonistas. TyC Sports también ofrecerá una cobertura en vivo con actualizaciones en tiempo real.

No se pierda este emocionante encuentro que definirá al campeón de la Categoría Primera A. El fútbol colombiano está de fiesta, y Junior y Atlético Nacional escribirán un nuevo capítulo en su historia





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