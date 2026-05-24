Junior vs. Santa Fe: Un emocionante duelo por la llave 2 de Categoría Primera A de Colombia

El partido entre Junior y Santa Fe por la llave 2 de Categoría Primera A de Colombia se disputó el sábado 23 de mayo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El encuentro, que se jugó a las 22:30hs., fue televisado en Win Sports + y contó con la presencia de un gran público. El encuentro se caracterizó por un intenso juego y varias jugadas de peligro.

El partido entre Junior y Santa Fe por la llave 2 de Categoría Primera A de Colombia se disputó el sábado 23 de mayo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El encuentro, que se jugó a las 22:30hs. , fue televisado en Win Sports + y contó con la presencia de un gran público. El encuentro se caracterizó por un intenso juego y varias jugadas de peligro. Junior y Santa Fe se enfrentaron en un duelo de mucha intensidad, con ambos equipos buscando la victoria.

El partido se vio marcado por la presencia de varios jugadores importantes de ambos equipos, como Fabián Ángel y Hugo Rodallega. El árbitro Jairo Mayorga Londoño dirigió el encuentro, asegurando un juego limpio y justo. El partido terminó con un resultado que dejó a los aficionados con ganas de más.





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