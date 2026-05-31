Junio clave para el oficialismo en Argentina: iniciativas para retomar el debate parlamentario

El Gobierno argentino quiere llevar al Congreso un variado menú de iniciativas para retomar el debate parlamentario en el mes de junio. La Cámara alta le permite a Javier Milei continuar con sus políticas de ajuste y superar el impasse en el que se encuentra debido a los escándalos judiciales y mediáticos de sus funcionarios.

Este junio es un mes clave para el oficialismo en Argentina . El Gobierno quiere llevar al Congreso un variado menú de iniciativas para retomar el debate parlamentario .

Desde Casa Rosada pidieron a los legisladores oficialistas que se concentren en llevar adelante las 'prioridades' que tiene el Gobierno en el Senado y eviten viajar para presenciar el Mundial de Fútbol. Fueron varios los senadores y diputados libertarios que deslizaron por lo bajo esa posibilidad y en el Ejecutivo quieren una segunda sesión durante junio, cuando el Mundial ya estará en curso, con el objetivo de recuperar la iniciativa política.

La Cámara alta le permite a Javier Milei continuar con sus políticas de ajuste y, por otro lado, lo ayuda a superar el impasse en el que se encuentra debido a los escándalos judiciales y mediáticos de sus funcionarios. La sesión del 4 de junio tendrá como objetivo tratar los pliegos judiciales, el pago a dos fondos buitres y el proyecto de 'inviolabilidad de la propiedad privada'.

Además, para una siguiente sesión que tendría que producirse no después de la segunda quincena del mes entrante, están en juego dos proyectos que ya cuentan con media sanción: la reforma electoral, que implica la eliminación o, como mínimo, la suspensión de las PASO, y el denominado 'Súper RIGI'. Ante semejante combo de iniciativas, algunas fuentes de Casa de Gobierno indicaron que a los legisladores se les ordenó que, eventualmente, se concentren en las prioridades del Gobierno y eviten viajar para presenciar el Mundial de Fútbol





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