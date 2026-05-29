Junio arranca con una decena de aumentos: alquileres, prepagas, transporte y tarifas pegan otro golpe al bolsillo

Desde este lunes 1 de junio rigen múltiples subas en alquileres, prepagas, colectivos, trenes, subte, agua, luz, gas y combustibles. Estos incrementos afectarán el índice de precios y el poder adquisitivo de los argentinos.

Junio comienza con una nueva tanda de aumentos que impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos. Desde alquileres hasta servicios básicos como agua, luz y gas, pasando por el transporte público y las prepagas, son al menos diez los incrementos confirmados para este mes.

Estos ajustes, en su mayoría vinculados a la inflación o a fórmulas de actualización automática, sumarán presión sobre el índice de precios al consumidor y profundizarán la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El índice de Contratos de Locación (ICL) que ajusta los alquileres mostró una leve desaceleración en los últimos meses, pero para junio se espera un incremento cercano al 3%, impactando directamente en el costo de vivienda para miles de inquilinos.

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán subas, aunque en algunos casos con topes dispuestos por el Gobierno para mitigar el impacto. En el transporte, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán un 4,8% para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, mientras que los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur subirán un 2% adicional al ajuste acumulado.

El subte porteño, por su parte, también se actualizará siguiendo la inflación más un 2% extra. Las tarifas de agua potable a cargo de AySA tendrán un incremento del 3% para los usuarios del AMBA, según el nivel zonal.

En cuanto a las boletas de luz y gas, el Gobierno aún no confirmó el porcentaje exacto de aumento, pero se especula que podría ser de hasta un 5% en promedio, en línea con la revisión integral tarifaria que garantiza que no queden rezagadas respecto de la inflación. A esto se suma el impuesto a los combustibles, que el Ejecutivo postergó en mayo pero que en junio podría aplicarse parcialmente, con un alza estimada del 0,5% para nafta y gasoil, aunque resta definir si se trasladará el grueso del ajuste acumulado.

Estos aumentos se producen en un contexto inflacionario que, si bien muestra cierta desaceleración, sigue siendo elevado. Los analistas estiman que el índice de inflación de junio podría ubicarse entre el 4% y el 5%, impulsado precisamente por estos ajustes programados. La combinación de subas en alquileres, servicios y transporte genera un efecto cascada que encarece el costo de vida y reduce la capacidad de consumo de las familias.

Los especialistas advierten que, sin medidas de compensación como aumentos salariales o programas de contención, la brecha entre ingresos y gastos seguirá ampliándose, afectando especialmente a los sectores de menores recursos. En resumen, junio se presenta como un mes desafiante para la economía doméstica, con una decena de incrementos que golpearán el bolsillo de los argentinos y pondrán a prueba la estabilidad de los precios





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