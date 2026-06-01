Junio 2026: fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y cambios en la Ley de Alquileres

El mes de junio es importante para los jubilados y pensionados, ya que coincide con el primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Además, se menciona que la Ley de Alquileres ha sufrido cambios que afectan a los propietarios y los inquilinos.

El mes de junio coincide con el primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), un beneficio que equivale al 50% del mejor haber del semestre.

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el cálculo del SAC es diferente. Con el dato del IPC de abril, bono y aguinaldo, la jubilación mínima de junio será de $674.976,99. La Administración de la Seguridad Social realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio.

Las fechas de cobro quedan establecidas de la siguiente manera: el martes 9 de junio de 2026 para los DNI terminados en 1, el jueves 11 de junio de 2026 para los DNI terminados en 3, el miércoles 17 de junio de 2026 para los DNI terminados en 6, el lunes 22 de junio de 2026 para los DNI terminados en 9, y el miércoles 24 de junio de 2026 para los DNI terminados en 2 y 3. Finalmente, el viernes 26 de junio de 2026, los DNI terminados en 6 y 7 recibirán su pago.

Además, se menciona que la Ley de Alquileres ha muerto, lo que permitirá a los propietarios desalojar a los inquilinos de inmediato si el contrato incluye una cláusula específica





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