Julio Lautersztain: de médico a los 15 años a pionero en enfermería avanzada

La vida de Julio Lautersztain, médico argentino que comenzó su carrera a los 15 años y emigró a Estados Unidos, es un testimonio de determinación y adaptabilidad. Su trayectoria incluye experiencias en Europa, una carrera médica en Estados Unidos y una fundación para promover la enfermería de práctica avanzada.

Julio Lautersztain, nacido en 1951 en Buenos Aires, es un médico cuya vida ha sido marcada por la determinación y la pasión por la medicina desde muy joven.

A los 15 años ya estaba en la Facultad de Medicina, siendo el más joven de su generación tras rendir materias libres en el Colegio Bartolomé Mitre. Su formación no solo fue académica, sino también artística, ya que cantaba en el coro de niños del Teatro Colón bajo la dirección de Valdo Sciammarella, lo que despertó en él el deseo de conocer Europa.

Se recibió en 1973 y obtuvo su diploma en 1974, justo cuando muchos jóvenes de su generación comenzaban a emigrar ante la inminencia del golpe militar de 1976. Julio decidió seguir sus sueños y validó su título en las embajadas de Alemania, Francia y Estados Unidos.

Finalmente, un pasaje de avión regalado por su hermano lo llevó a Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa en su vida. En Europa, antes de instalarse definitivamente en Estados Unidos, vivió experiencias que enriquecieron su vida. Pasó tiempo en España y Francia, donde trabajó como ayudante de conserje en un hotel de Montparnasse. Allí, habló varios idiomas, disfrutó de la excelente comida del hotel y conoció gente de todo el mundo.

Las propinas generosas le permitieron recorrer la ciudad con amigos argentinos que lo visitaban. También observó el funcionamiento de hospitales, lo que describe como una experiencia de camaradería.

Sin embargo, después de un año, supo que era momento de retomar su carrera médica. Regresó a Estados Unidos, donde el contraste con su vida anterior fue brutal. El internship lo sumergió en jornadas de hasta 44 horas seguidas, sin consideración por su vida personal. El choque cultural fue fuerte, pasando de ser un médico con peso social en Argentina a sentirse como un peón de la medicina en Estados Unidos.

En una guardia en el Hospital Manhattan, incluso se quedó dormido frente a un paciente, quien lo despertó. Aunque comenzó su residencia en cirugía, pronto se dio cuenta de que no era su camino y se orientó hacia la patología, especializándose en anatomía patológica y clínica en el hospital Albert Einstein de Nueva York y luego en Maryland. La vida de Julio también tuvo un giro personal cuando conoció a Ana, una enfermera chilena que también había emigrado.

Se conocieron durante una rotación en terapia intensiva y, aunque las tensiones históricas entre argentinos y chilenos iniciales, la relación floreció. Se carteaban mientras él viajaba a Europa y, al regresar, decidieron vivir juntos. Hoy llevan más de cuatro décadas juntos, con dos hijos adultos y cuatro nietos. Ambos están jubilados y viven en Tampa, pero aprovechan esta etapa para viajar por Chile y Argentina, donde tienen una casa en Pucón y un departamento en Recoleta.

Además, crearon una fundación sin fines de lucro para promover la enfermería de práctica avanzada, una formación de posgrado que amplía la capacidad del sistema de salud para atender a más enfermos. Actualmente, están en Buenos Aires acompañados por una delegación de la University of South Florida para promover esta iniciativa.

Julio reflexiona sobre su vida y carrera, destacando que desde muy joven supo que quería ser médico y que su decisión de emigrar fue impulsada por la difícil situación social y política de Argentina en los años 70





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