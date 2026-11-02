Julieta Prandi defiende su pregunta en el programa de Santiago Maratea

La periodista rompió el silencio tras la polémica emisión de lunes, asegurando que no fue una emboscada y que actuó con conciencia tranquila frente a las críticas.

La periodista Julieta Prandi decidió romper su silencio este lunes para responder a la intensa controversia generada por su participación en el último ciclo televisivo junto al influencer Santiago Maratea. La emisión había dejado tras de sí una nube de críticas en las plataformas digitales, donde múltiples usuarios cuestionaron la naturaleza de la interacción entre ambos profesionales.

El episodio se destacó por momentos de evidente incomodidad que obligaron a una pausa durante la grabación, desatando un debate viral sobre el origen de las preguntas formuladas. Ante la avalancha de opiniones, la conducente aclaró su postura personal frente a las acusaciones de mala fe que circulan en el ciberespacio desde hace días.

Also read Se conocieron las imágenes del fuerte enfrentamiento entre La China Ansa y Santiago Maratea

Desmintió la teoría de la emboscada planificada

Julieta Prandi aseguró categóricamente que no recibió ninguna instrucción previa de la producción del canal para realizar el interrogatorio que detonó la polémica. La periodista rechazó las versiones que sugerían que le habían entregado la pregunta elaborada con el único fin de acorralar al invitado especial, un escenario que fue replicado por diversas figuras públicas.

"Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar. No hubo una emboscada. La verdad que tuvo que ver conmigo. Fue una pregunta que me nació a mí en ese momento", detalló la conducente, desvinculando a su equipo técnico de cualquier coordinación estratégica. Esta aclaración busca restar peso a la narrativa de un montaje televisivo diseñado para generar conflicto a cualquier costo.

Advertisement

Justificó el cuestionamiento desde la confianza

La periodista explicó que su planteo surgió de una relación de cercanía familiar y de confianza mutua que mantiene con Santiago Maratea fuera de las cámaras. Según relató, la pregunta no tuvo un tono agresivo, sino que surgió en un ambiente de naturalidad comparable a una conversación casual.

"Él sabe que yo se lo pregunté como si le hubiera preguntado en un asado charlando juntos con un fernet de por medio", indicó, buscando desactivar la idea de un enfrentamiento irreconciliable. De esta manera, trató de bajarle el tono a las especulaciones que buscaban presentar la interacción como un ataque personal premeditado en el estudio de grabación.

Refutó críticas sobre falta de verificación

Ante las discusiones sobre el destino de las colectas solidarias, Prandi defendió la legitimidad de su intervención como parte de las reglas del juego de la televisión abierta. Consideró que el planteo de su colega podía interpretarse como una acusación directa y comparó su proceder con la necesidad de verificar hechos previamente a la fuente.

"Vos me decís que yo no fui a la fuente cuando en realidad lo único que hice fue preguntarle a la fuente. Yo discrepo con vos. Le pregunté directamente a la fuente", sentenció, reafirmando su posición ética. La conducente sostuvo que mantener la templanza en el estudio era fundamental para abordar un tema de tal calibre sin caer en generalizaciones infundadas.

Advertisement

Impacto emocional y próximos pasos

A pesar de haber reconocido que el nivel de abrumación y las repercusiones inmediatas tras la grabación la llevaron a quebrarse durante un corte comercial, la periodista reiteró sentirse conforme con su desempeño. Incluso compartió imágenes de sus hijos celebrando Halloween, utilizando una indirecta en la descripción del post para referirse al inicio del conflicto.

"Qué lindo Halloween. Lástima que el terror empezó el jueves", escribió Prandi, cerrando con un toque de humor y distancia la situación. La conducente afirmó que los debates digitales no alteran su tranquilidad profesional ni su postura personal, garantizando que su trabajo continúa con la misma seriedad que siempre la ha caracterizado en pantalla.