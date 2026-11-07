Juliana Pettinato vence a Antonella Hein en la séptima fecha de BDP

Juliana Pettinato de Moreno derrotó a Antonella Hein por puntos en el estadio de la Federación Argentina de Box, completando la séptima fecha del ciclo Boxeo De Primera.

Juliana Pettinato, púgil de Moreno, logró imponerse por decisión de los jueces ante Antonella Hein en la séptima fecha del ciclo Boxeo De Primera Promocional. El evento tuvo lugar en el estadio de la Federación Argentina de Box, consolidando la revancha como el combate principal del cartel profesional que cerró la jornada.

La boxeadora morenense, quien disputó la división de peso supermosca, cerró con éxito una temporada activa de 2026. Con esta victoria, Pettinato suma cinco combates realizados este año, alcanzando un récord profesional de cuatro triunfos y una sola derrota, marcando un hito relevante en su carrera deportiva actual.

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Detalles de la revancha y estrategia

Este enfrentamiento constituyó la revancha del primer duelo entre ambas atletas, registrado en febrero, el cual terminó sin decisión debido a un choque accidental de cabezas que ocurrió apenas veintidós segundos después del inicio del segundo asalto. En aquella oportunidad, el accidente provocó que Pettinato sufriera lesiones que le impidieron continuar la pelea en el ring.

Transcurridos nueve meses, las boxeadoras volvieron a enfrentarse en el mismo escenario habitual del ciclo. A diferencia del combate anterior, donde Pettinato intentaba el achique y la corta distancia, en esta oportunidad ambas evitaron complicaciones por choques involuntarios. El ritmo del duelo se caracterizó por una estrategia defensiva ofensiva, donde los intercambios directos fueron escasos.

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Pettinato demostró gran movilidad en el cuadrilátero, evitando ser un blanco fácil y priorizando el trabajo desde afuera con combinaciones limitadas pero efectivas. Por su parte, Hein buscó aprovechar su mayor alcance, pero resultó fuera de distancia constante. Los jueces valoraron estas estrategias y decidieron que Pettinato era la merecedora del triunfo.

Otros triunfos profesionales destacados

La cartelera también incluyó dos combates profesionales adicionales que cerraron los acuerdos del cierre de la fecha. Ignacio Rossal, boxeador de San Isidro, superó a Alexis Cardozo por decisión mayoritaria en la división de superwélter. Este resultado representa la primera victoria de Rossal en el campo rentado, marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

La pelea entre Rossal y Cardozo fue descrita como muy entretenida, con momentos de dominio alternados entre ambos atletas. Cardozo inició agresivamente buscando intercambiar golpes, mientras Rossal se acomodó para boxear técnicamente. Tras cuatro rounds de trámite cerrado, la decisión mayoritaria favoreció al santisidrense, quien realizó su tercera pelea del año.

En la apertura del cartel, Franco Marsuzi de Tres de Febrero derrotó por decisión unánime a Carlos Mars en la división superligera. Marsuzi controló el desarrollo del combate desde el jab de izquierda y el boleado de derecha, manteniendo la iniciativa contra un Mars que dependía del contragolpe.

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Impacto en el calendario deportivo local

El éxito de Marsuzi permite al peleador bonaerense continuar invicto en su campaña profesional, alcanzando su cuarta presentación consecutiva con triunfos en la actual temporada. Su debut en la licencia rentada ocurrió en junio, contrastando con la tercera pelea de Carlos Mars en 2026, quien había ganado sus dos encuentros previos por puntos.

Todo el evento se transmitió en vivo de manera exclusiva por la pantalla de TyC Sports Play y a través del canal oficial de YouTube de Boxeo De Primera. Además de los tres duelos profesionales, el estadio de la Federación Argentina de Box albergó nueve combates amateurs que completaron la rica cartelera de esta séptima fecha del ciclo promocional.