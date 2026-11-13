Julian Alvarez sobre la nueva era Argentina: escalon y recambio

Julian Alvarez reflexiona sobre la nueva era de la Albiceleste tras perder 2-1 ante Uruguay en el debut sin Messi, destacando la continuidad de Scaloni.

La selección argentina enfrentó un momento de transición histórica al perder 2-1 ante Uruguay en el primer amistoso disputado desde el retiro de Lionel Messi. El choque tuvo lugar en el estadio La Bombonera de Buenos Aires y marcó el inicio de una nueva etapa para el equipo, donde Julián Alvarez, autor del gol descuento, asumió un rol de liderazgo moral.

Nueva era y legado de Messi y Otamendi

Julián Alvarez declaró explícitamente que el equipo entra en una nueva era tras la partida de figuras clave como Lionel Messi y Nicolás Otamendi. El delantero cordobés reconoció que existen aspectos por mejorar y enfatizó la necesidad de mantener el legado dejado por aquellos jugadores. Alvarez señaló que el grupo actual debe trabajar intensamente para representar a la selección con la misma intensidad y profesionalismo que demostraron sus predecesores durante años.

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Conocimiento del estilo y confianza en Scaloni

Alvarez subrayó que el equipo ha aprendido y crecido junto a estos veteranos, quienes atravesaron tanto momentos difíciles como triunfos. El futbolista explicó que su responsabilidad es copiar esa trayectoria y predicar con el ejemplo ante las nuevas incorporaciones. Respecto a la continuidad técnica, Alvarez confirmó que Lionel Messi lo informó personalmente sobre la permanencia de Lionel Scaloni como entrenador, una noticia que generó alegría en el vestuario por garantizar la continuidad de las ideas tácticas.

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Compromiso con la hinchada en La Bombonera

A pesar de la derrota y de contar con un público reducido en La Bombonera, Julián Alvarez agradeció el apoyo incondicional de la afición. El jugador valoró la energía proporcionada por los hinchas y afirmó que el equipo tiene el compromiso de representarlos de la mejor manera posible en cada partido. La intención es continuar trabajando para ir por más resultados positivos y consolidar el grupo actual.