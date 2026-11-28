La tenista argentina Julia Riera venció a Alicia Herrero Liñana y se sumó a las semifinales del torneo. Conoce los detalles de los cuartos de final y el panorama para la ronda siguiente.

Julia Riera consolidó su presencia en la etapa eliminatoria del certamen al derrotar a la española Alicia Herrero Liñana en el cuadro principal. La jugadora argentina, clasificada como la quinta favorita del torneo, aseguró su pase a las semifinales con un triunfo contundente en dos sets.

El marcador reflectó la superioridad de Riera durante el duelo, quien cerró los parciales con cifras de 7-5 y 6-1. Este resultado no solo permitió a la Pergaminense avanzar, sino que la posicionó como la única representante argentina entre las cuatro tenistas que disputarán la ronda siguiente.

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Detalles del partido de Riera

La victoria se registró en el último partido de la jornada disputada en la cancha central, lo que evidenció el alto nivel competitivo de la instancia. Riera alcanzó por segunda vez en su trayectoria profesional las semifinales de este torneo específico, un hito que ya había logrado anteriormente en el año 2023.

La participación de Adam Bareiro en el Tenis Club Argentino durante el desarrollo de los eventos subrayó la atención mediática que generan estos encuentros. Su presencia se extendió también para observar el enfrentamiento previo entre Lourdes Carlé y Nadia Podoroska, otro de los duelos destacados del día.

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Avance automático de Erjavec

La segunda jugadora argentina que se clasifica a la ronda decisiva es Camila Erjavec, quien aseguró su lugar sin necesidad de pisar la pista. Su avance se debió a la retirada por lesión de la francesa Carole Monnet, quien sufrió un problema en su pierna izquierda durante el partido asignado.

Con este resultado, Erjavec empató su mejor actuación histórica en este campeonato, ya que también había logrado llegar a las semifinales en la edición de 2025. La ausencia de Monnet modificó la dinámica del cuadro, permitiendo a la tenista argentina avanzar directamente a la siguiente etapa sin desgaste físico adicional.

Despedidas y nuevos cruces

Por otro lado, el ciclo de María Lourdes Carlé en la competencia finalizó tras caer derrotada ante Guiomar Maristany. La española, identificada como la sexta cabeza de serie, impuso su juego en tres sets con marcadores de 6-3, 3-6 y 6-3, eliminando a la tenista argentina del torneo.

En el otro cruce de la jornada, Varvara Lepchenko, representación de Estados Unidos, eliminó a la checa Laura Samson, segunda preclasificada del evento. La estadounidense se impuso con un ajuste en el último set, ganando 6-3, 6-7 (0) y 6-4. Este triunfo clasificó a Lepchenko para enfrentar a Maristany en las semifinales.

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Programación de las semifinales

Todos los encuentros correspondientes a la jornada decisiva se llevarán a cabo exclusivamente en la cancha central del circuito. La agenda oficial establece que el primer duelo comenzará a partir de las 12:00 horas, cuando Maristany se enfrente a Lepchenko en la pista.

Posteriormente, a partir de las 14:00 horas, se disputará el segundo partido de la tarde. En este duelo, Julia Riera buscará continuar su racha positiva al enfrentar a Camila Erjavec. Ambos partidos prometen ser definitorios para determinar a las finalistas del torneo.