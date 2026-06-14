Juli Savioli reacciona conmocionada tras la muerte de su ex pareja Gaspi en accidente aéreo en Brasil

La youtuber argentina Juli Savioli se enteró por redes sociales del fallecimiento de su ex pareja, el youtuber Gaspi, en un choque de helicópteros en Río de Janeiro. El accidente dejó seis víctimas mortales.

La youtuber Juli Savioli compartió un desesperado mensaje en sus redes sociales tras enterarse de la muerte de su ex pareja, el youtuber Gaspi , a través de los cientos de mensajes que le llegaban a sus cuentas.

Savioli, actriz, comediante, cantante y creadora de contenido argentina, saltó a la fama en redes sociales por sus vídeos de humor y por su relación con el polémico youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, quien falleció trágicamente este domingo en un accidente aéreo en Brasil, donde perdieron la vida otras cinco personas.

"Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor.

¿Alguien sabe si esto es real? ¿Si está confirmado?

", escribió desesperada la joven en su cuenta de Instagram. A sus 22 años, Savioli se destacó como una de las figuras más virales en TikTok e Instagram. Multifacética, combina su trabajo como modelo, bailarina, doblajista y deportista con su faceta musical, habiendo lanzado su propio EP titulado Perfección. Tras su separación de Gaspi, Savioli se sinceró sobre el impacto que tuvo esa relación en su vida personal y emocional.

Desde entonces, su vida sentimental continuó y actualmente se encuentra en pareja con el creador de contenido Alex Pelao Khe. El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo a las 8:59 hora local, desatando un gran operativo de rescate.

Además de Gaspi, falleció el cantante estadounidense Oliver Tree, quien contaba con una gran cantidad de seguidores en plataformas digitales. Las aeronaves colisionaron en el aire y cayeron en un patio de vehículos, provocando una violenta explosión. Las autoridades brasileñas investigan las causas del siniestro, mientras que familiares y amigos de las víctimas han expresado su consternación en redes sociales.

Juli Savioli, quien compartió varios años de su vida con Gaspi, ha recibido una oleada de apoyo de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de condolencias. La noticia ha conmocionado al mundo del entretenimiento digital, donde ambos youtubers eran figuras reconocidas. Gaspi, conocido por su contenido polémico y su estilo de vida extravagante, deja un legado de millones de seguidores en sus plataformas.

Por su parte, Savioli continúa su carrera artística, pero ha pedido respeto y privacidad en este difícil momento. El accidente ha reavivado el debate sobre la seguridad aérea en Brasil, especialmente en vuelos turísticos y privados. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la comunidad digital se ha unido en el dolor por la pérdida de estos jóvenes talentos, cuyas vidas fueron truncadas de manera tan trágica





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