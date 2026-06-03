Julián Serrano revive la viral frase sobre su relación con Dybala y narra un violento robo que sufrió en Buenos Aires

El influencer argentino Julián Serrano comentó con humor la famosa frase "después de un Julián Serrano viene un Dybala" que surgió tras su relación con el futbolista. Además, detalló un angustiante robo que vivió en Parque Patricios, donde ladrones le rompieron el vidrio de su auto y lo amenazaron para robarle el celular, dejándolo desorientado hasta que un desconocido lo ayudó.

El influencer argentino Julián Serrano revivió recientemente la viralización de una frase que se originó tras su relación con el futbolista Paulo Dybala , quien fue su pareja durante tres años hasta 2017.

La frase "después de un Julián Serrano viene un Dybala" se convirtió en un meme en redes sociales, y Serrano fue consultado irónicamente sobre cuánto dinero aceptaría para eliminar esa expresión del mundo. Lejos de amargarse, respondió con humor y naturalidad, demostrando que ha superado aquella relación y que su vida ha continuado.

Ambos rehicieron sus vidas: Dybala consolidó su carrera futbolística a nivel internacional, mientras que Serrano se afianzó como creador de contenido en plataformas como YouTube e Instagram, donde comparte su día a día con millones de seguidores. Sin embargo, la popularidad de esa frase refleja cómo el público a veces se aferra a episodios pasados de la vida de figuras públicas, convirtiendo detalles íntimos en bromas colectivas que perduran en el tiempo.

En un relato angustiante, Serrano detalló cómo fue víctima de un violento robo mientras circulaba en su auto por el barrio porteño de Parque Patricios. El incidente ocurrió en marzo, cuando él se dirigía a jugar al fútbol. En un "story time" publicado en sus redes, narró que quedó detenido detrás de un camión de basura que realizaba tareas en la calle, rodeado de contenedores. En ese momento, observó a dos jóvenes que le generaron desconfianza.

Instantes después, uno de ellos se acercó al vehículo, rompió el vidrio y, bajo amenaza de muerte, le exigió que entregara su celular. Serrano, temiendo una situación mayor, cedió el dispositivo. El ladrón escapó a pie, visiblemente nervioso, mientras él intentaba procesar lo ocurrido. Tras el robo, Serrano intentó continuar con su plan de ir a jugar al fútbol para descargarse, pero al llegar al lugar se encontró con que sus amigos no estaban.

Sin celular ni GPS, tuvo dificultades para regresar a su casa y terminó desorientado, incluso tomando rumbo hacia la zona de Ezeiza. En ese contexto, un desconocido llamado Alejandro se detuvo a ayudarlo y lo guió durante casi 45 minutos hasta que pudo ubicarse nuevamente.

"Emprendimos una aventura", contó Serrano, agradeciendo la solidaridad recibida. Finalmente, logró regresar a su hogar y, por precaución, consultó con un médico para descartar lesiones en los ojos por los vidrios rotos. Aunque el seguro cubrirá los daños del auto, Serrano expresó frustración por lo ocurrido y aprovechó su experiencia para advertir a sus seguidores sobre este tipo de robos, destacando la importancia de estar atentos y de la importancia de la ayuda desinteresada en momentos de crisis





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julián Serrano Paulo Dybala Robo Parque Patricios Influencer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Estado argentino subastará terrenos estratégicos en Buenos AiresEl gobierno nacional avanza con la venta de terrenos públicos considerados innecesarios, incluyendo un predio en Dorrego y Ancón y otros ubicados en zonas urbanas clave de la Ciudad de Buenos Aires. Los activos, que pertenecen a diferentes entidades estatales como APN y ADIF, serían subastados a lo largo de 2026 sin precios base definidos aún, atrayendo el interés del sector inmobiliario.

Read more »

La vivienda en Buenos Aires se vuelve cada vez más inaccesibleLa Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más complejos en cuanto a acceso a la vivienda. Los precios de los departamentos continúan en alza y ya representan un peso cada vez mayor en los ingresos de los hogares.

Read more »

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 2 de junioEl Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con algunas neblinas matinales y buenas condiciones del clima en el AMBA

Read more »

“Abrazos al corazón”: el posteo de Dybala mientras sus compañeros de selección ya disfrutan el MundialEl futbolista cordobés compartió la intimidad de su hogar en Italia tras quedarse afuera de la lista de Scaloni para el campeonato internacional

Read more »