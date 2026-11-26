Julián Álvarez anotó su sexto gol de tiro libre con el Atlético de Madrid, superando a cualquier jugador de las cinco grandes ligas en solo 14 partidos oficiales.

El delantero argentino Julián Álvarez ha consolidado su posición como especialista indiscutible en lanzamientos desde el punto de penal indirecto. Durante la victoria del Atlético de Madrid contra el Viking, el futbolista convirtió un gol decisivo desde el tiro libre, marcando el segundo tanto del equipo colchonero. Este acierto no solo sumó tres puntos vitales en la competición continental, sino que también elevó su registro personal a seis anotaciones con este método específico desde que se incorporó a la disciplina madrileña.

Record histórico en tiros libres europeos

Julián Álvarez ocupa el primer lugar en eficiencia con esta técnica entre todos los futbolistas de las cinco grandes ligas europeas durante el período analizado. Ningún otro profesional del fútbol continental ha alcanzado una cifra superior a sus seis goles de tiro libre en un lapso comparable. Esta distinción estadística lo coloca en un escalón superior de validez técnica y precisión ejecutiva, validando su habilidad para ejecutar jugadas estandarizadas bajo presión.

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Datos de eficiencia en 14 encuentros oficiales

El registro adquiere una relevancia estadística aún mayor cuando se compara con otros especialistas reconocidos de la elite del fútbol europeo. En el mismo intervalo temporal evaluado, el mediocampista húngaro acumuló únicamente tres goles de pelota parada lanzados desde fuera del área. Para establecer esta comparativa rigurosa, se consideraron exclusivamente los encuentros disputados en el marco de las ligas nacionales, excluyendo competiciones internacionales o amistosos para garantizar la homogeneidad de los datos.

Respaldo total de Diego Simeone al argentino

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, afirmó públicamente su confianza en Julián Álvarez durante la conferencia de prensa posterior al triunfo. El entrenador destacó la importancia del atacante para el presente y el futuro del club, mencionando que todas las jugadas de ataque pasan necesariamente por él. Simeone remarcó que, aunque no anotó en partidos anteriores, su valor táctico es fundamental para llegar a las metas establecidas por la directiva y la afición.

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Impacto en la clasificación a la fase de playoffs

Con la obtención de los tres puntos contra el Viking, el conjunto colchonero fortaleció sus aspiraciones de clasificación directa o para disputar la instancia de playoff. La victoria en este compromiso proporciona un margen de seguridad adicional para afrontar los restantes encuentros de esta etapa del torneo. La actuación de Álvarez refuerza la solidez ofensiva del equipo, asegurando una amenaza constante en las jugadas de falta que podrían definir el rumbo de la competición en los últimos minutos de los partidos.

Respuesta al clima adverso del estadio

La intervención del argentino llega tras un contexto particular donde recibió silbidos de una parte del público en algunos encuentros anteriores. A pesar de la crítica de la grada, el técnico mantuvo un discurso de defensa absoluta hacia su jugador, afirmando que lo sostiene tanto como persona como futbolista. Esta postura institucional garantiza que Julián Álvarez llegue a los próximos partidos con la confianza reforzada, sabiendo que su utilidad técnica es valorada por la dirección técnica por encima de la presión exterior.