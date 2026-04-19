Julián Álvarez: el futbolista que rechaza los tatuajes por valores familiares

El delantero argentino Julián Álvarez revela en una entrevista las razones detrás de su decisión de no hacerse tatuajes, destacando la influencia de la educación de su padre y su arraigo a valores personales desde la infancia, incluso en la élite del fútbol.

En el universo del balompié, donde las marcas indelebles en la piel se han convertido en una suerte de credencial para muchos astros del deporte, Julián Álvarez emerge como un notable disidente. El delantero argentino, figura destacada de la escena futbolística actual, ha desvelado las motivaciones detrás de su elección de abstenerse de la práctica de tatuarse, una tendencia que ha calado hondo entre sus colegas. Su decisión, lejos de ser un intento deliberado por distinguirse o proyectar una imagen singular, emana de una profunda conexión con los valores inculcados en su niñez y la educación recibida en el seno de su familia.

Durante una reveladora conversación con el prestigioso diario francés L’Équipe, el artillero del Manchester City centró su explicación en el legado formativo de su hogar. Con gratitud, recordó la influencia determinante que su progenitor, Gustavo Álvarez, ejerció en la construcción de su carácter y en la delineación de su estilo de vida. En sus propias palabras, que resuenan con la sinceridad de quien habla desde la convicción: 'De pequeño, mi padre nos decía que nada de tatuajes, nada de cigarrillos ni de alcohol. No lo hago para ser diferente, sino por lo que aprendí'. Esta declaración no solo arroja luz sobre una preferencia estética, sino que también encapsula una filosofía de vida y una concepción de la profesión que trascienden lo superficial.

El origen de estos principios se remonta a Calchín, la pequeña localidad cordobesa donde Julián dio sus primeros toques al balón en las filas del Club Atlético Calchín. En ese entorno apacible, alejado de la vorágine de los grandes estadios y las presiones inherentes al alto rendimiento, se cimentaron los hábitos y los pilares morales que hoy, años después y en la cúspide del fútbol mundial, sigue defendiendo con tenacidad. Su transición al fútbol europeo, tras un paso glorioso por River Plate y la culminación de su carrera con la consagración de la Selección Argentina, no ha mermado su compromiso con estos preceptos. En una era dominada por la omnipresente exposición mediática y la influencia de las tendencias que a menudo modelan la imagen pública de los deportistas, la postura de Álvarez se erige como un testimonio de coherencia, una identidad forjada en la disciplina y en un respeto inquebrantable por sus raíces.

Lejos de cualquier pretensión de proyectar una imagen distintiva, Julián Álvarez subraya que su determinación responde a una esfera mucho más íntima y personal. No se trata de una declaración de principios en contra de los tatuajes como forma de expresión artística o personal, sino de una profunda lealtad hacia la educación y los valores que le fueron transmitidos. En el competitivo y a menudo volátil mundo del fútbol, donde la apariencia y el rendimiento suelen ir de la mano, su caso particular demuestra que todavía existe un espacio valioso para transitar senderos propios, trazados con la solidez de los vínculos familiares y los principios esenciales que perduran en el tiempo.





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julián Álvarez Fútbol Tatuajes Valores Educación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El fiscal pidió que a la “mayor brevedad posible” Pity Álvarez sea juzgado por homicidioSandro Abraldes, representante del Ministerio Público, se basó en un informe del Cuerpo Médico Forense que sostiene que el músico dispone de una “reserva cognitiva” para enfrentar el proceso

Read more »

La Justicia reimpulsa la causa contra el Pity Álvarez: piden que enfrente el juicio oralTras nuevos informes médicos, la fiscalía considera que el músico está en condiciones de ser juzgado por el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

Read more »

Álvarez: "Siempre vamos a ir por los tres puntos, no hay lugar para especulaciones"El técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, destacó la importancia de mantener la intensidad y el ataque constante, incluso tras marcar un gol. Subrayó que el equipo progresó a lo largo del partido contra Deportivo Cuenca y que la mentalidad es siempre buscar la victoria sin especular.

Read more »

El gol de un Julián Alvarez superstar: control, taco, amago y zurdazo al ángulo en la final de la Copa del ReyEl crack de la selección falló en la definición por penales, en la consagración de la Real Sociedad ante Atlético de Madrid

Read more »

Julián Álvarez, del golazo agónico al penal errado en la final de la Copa del ReyEl Araña no pudo coronar una noche que venía encaminada: con un tremendo zurdazo mandó todo al alargue, pero después erró en la definición.

Read more »

A lo Dibu: el arquero de Real Sociedad enloqueció a los argentinos y fue héroe en la final ante el AtléticoEl arquero del equipo vasco discutió en dos oportunidades con Musso, le habló a Nico González antes de su remate y se lo atajó a Julián Álvarez.

Read more »