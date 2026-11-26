Dos directivos de Conarpesa enfrentan nuevo juicio por vertidos de langostinos en Bahía Soliva con niveles tóxicos superiores a 1.500 mg/L.

La empresa pesquera Conarpesa y dos de sus altos ejecutivos enfrentan un nuevo juicio judicial tras ser acusados de descargar residuos industriales sin tratamiento previo en las aguas del Golfo Nuevo, un ecosistema crítico para la reproducción de la ballena franca austral. El proceso legal, que se enmarca en la Ley Nacional 24.051 sobre residuos peligrosos, busca determinar la responsabilidad penal por los vertidos ilegales detectados en la bahía Soliva, ubicada en Puerto Madryn, Provincia del Chubut.

Residuos de langostinos superan límites legales 30 veces

Las pericias forenses realizadas por el Ministerio Público Fiscal revelaron concentraciones alarmantes de materia orgánica en las muestras de agua capturadas durante las inspecciones. Los laboratorios determinaron que las muestras presentaban niveles superiores a 1.500 miligramos por litro, una cifra que excede en más de 30 veces el máximo permitido por la normativa vigente, la cual establece un límite estricto de 50 miligramos por litro.

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La investigación se intensificó tras la difusión de un video grabado por un vecino de la ciudad patagónica en febrero de 2023, donde se observaba un líquido de color naranja y rosado con un fuerte olor que corría aproximadamente 50 metros antes de desembocar directamente en el mar. Las excavaciones en las inmediaciones de la planta industrial de Conarpesa permitieron localizar una conexión clandestina de cañerías no declarada, utilizada para desviar los efluentes del procesamiento de langostinos sin pasar por los sistemas de depuración exigidos.

Evidencias digitales y negaciones de la compañía

La acusación judicial se apoya en interceptaciones de comunicaciones internas que sugieren intentos de ocultar la actividad. Mensajes de texto atribuidos a personal de la planta, como "Venite urgente" y "Ya terminamos Nadine", junto con la indicación de que "las dos saladas quedaron tapadas", fueron incorporados como pruebas clave para demostrar la intención de encubrir la descarga ilegal mientras ocurrían las inspecciones oficiales.

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A pesar de la evidencia física y digital, los imputados, quienes habían sido sometidos previamente a un proceso judicial que fue anulado en 2023 por el fiscal general, negaron que los líquidos provinieran de sus instalaciones. Uno de los directivos, entonces encargado de la planta de tratamiento de efluentes, afirmó desconocer la existencia de las cañerías clandestinas detectadas. Por su parte, Conarpesa no respondió a las solicitudes oficiales de declaraciones realizadas por los medios de comunicación implicados en la cobertura del caso.

Impacto en la ballena franca austral y contexto legal

Los vertidos se produjeron en un refugio de vital importancia ecológica, donde más de mil ejemplares de ballena franca austral llegan cada año para reproducirse y criar a sus ballenatos. Aunque la información pública disponible hasta el momento no establece una relación causal directa entre las descargas tóxicas y eventos de mortalidad masiva de cetáceos, la Fiscalía sostiene que todo el ecosistema costero y la población de Puerto Madryn son víctimas del delito investigado.

La causa judicial tiene antecedentes complejos y se encuentra enmarcada en una disputa entre jurisdicciones. En un expediente separado relacionado con hechos ocurridos en 2016 y que involucra a otras tres empresas pesqueras, la justicia federal mantuvo el caso durante casi una década antes de remitirlo a la justicia provincial en 2026. Actualmente, la Fiscalía provincial dispone de un plazo de seis meses para analizar las nuevas pruebas y determinar si procede formular la acusación final o solicitar el sobreseimiento de los acusados.

Perfil de la empresa y antecedentes industriales

Conarpesa, fundada en 1977, figura como una de las principales exportadoras de langostinos de Argentina, operando con capitales mixtos argentinos y españoles. La corporación gestiona una flota de 25 buques pesqueros y cuenta con cuatro plantas productivas en la costa patagónica, lo que le otorga una posición dominante en el sector industrial de la región. Además del caso actual por vertidos en el Golfo Nuevo, la compañía está involucrada en otro expediente judicial por presuntas irregularidades en la descarga de efluentes industriales, lo que ha intensificado el escrutinio regulatorio sobre sus operaciones en la Bahía Soliva.