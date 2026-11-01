Juicio por muerte de Walter Armand en La Plata: Milton pide justicia

Comienza el juicio por la muerte de Walter Armand en La Plata. Su hermano Milton exige condena para Felicitas Alvite, acusada de homicidio culposo grave.

Comenzó este lunes el juicio oral por la muerte de Walter Armand, un músico de 36 años que perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo conducido a alta velocidad en La Plata. Más de dos años después del trágico hecho ocurrido el 12 de abril de 2024, la familia de la víctima espera obtener justicia a través de la sentencia judicial.

Denuncia de Milton Armand sobre falta de comunicación

Milton Armand, hermano de la víctima, recordó las cualidades de su familiar como una persona dedicada a la música y siempre dispuesta a reunir a su grupo cercano. En declaraciones previas al inicio de las audiencias, cuestionó públicamente que la acusada, Felicitas Alvite, nunca se haya comunicado con los familiares del fallecido durante todo este tiempo.

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El hermano de Walter exigió una condena firme que sirva como ejemplo claro ante la sociedad. Manifestó su dolor al tener que revivir esa madrugada fatídica, señalando que el recuerdo sigue pesando con la misma intensidad del primer día. Considera que lo cometido por la conductora constituye un asesinato debido a la extrema imprudencia demostrada.

Detalles de la picada ilegal y velocidad excesiva

La investigación fiscal liderada por Fernando Padován determinó que Alvite circulaba a velocidades muy superiores al límite permitido. Las pericias técnicas confirmaron que recorrió tres mil metros en solo dos minutos con diez segundos, alcanzando un promedio de ochenta y tres kilómetros por hora en una vía con límite máximo de sesenta.

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Las cámaras de seguridad municipales registraron cómo cruzó varios semáforos en rojo antes del impacto final. El recorrido comenzó cerca de Plaza Moreno y continuó por avenidas centrales hasta llegar a la esquina de calle trece y quinientas treinta y dos, donde ocurrió la colisión fatal con la motocicleta de Walter.

Defensa y contexto social de la acusada

Felicitas Alvite también conocida socialmente como la Toretto, enfrentará el banquillo junto a Valentina Velázquez, su mejor amiga. La defensa argumentó inicialmente que Alvite no había consumido alcohol y que manejaba para guiar a su amiga quien desconocía las calles. Sin embargo, las evidencias visuales contradicen esta versión sobre la prudencia del manejo.

Antes del accidente, Alvite había publicado contenido en redes sociales bromeando sobre su estilo de conducción agresivo. Este material digital contribuyó a su identificación pública negativa y fue utilizado como parte del contexto probatorio. La familia considera que estas acciones reflejan una actitud negligente hacia la seguridad vial.

Dolor familiar y búsqueda de reconocimiento

Milton Armand relató que la noticia del accidente llegó horas después del hecho, cuando el estado de su hermano ya era irreversible. La familia tuvo dificultades para ver el cuerpo en el hospital y debió esperar pruebas fotográficas para confirmar la identidad en el cementerio local. Solo pudieron acceder a las imágenes de seguridad días después.

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El testimonio de Milton destaca la crueldad de recibir mensajes donde se sugería fingir demencia para evitar responsabilidades penales. A pesar del sufrimiento emocional, la familia mantiene la esperanza de que el proceso judicial reconozca la gravedad de los hechos. La presencia de videos previos al choque refuerza la percepción de irresponsabilidad por parte de la acusada.