Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda estalla en llanto y acusa a los médicos

La expareja de Diego Maradona protagonizó un momento de gran tensión en la audiencia al escuchar audios de los médicos que lo atendieron en sus últimos días, acusándolos de negligencia y manipulación.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un evento que ha capturado la atención de Argentina y del mundo entero, vivió hoy una jornada particularmente emotiva y cargada de tensión.

La audiencia se vio interrumpida por una desgarradora escena protagonizada por Verónica Ojeda, expareja del astro futbolístico y madre de uno de sus hijos. La reproducción de audios pertenecientes a los médicos que atendieron a Maradona en sus últimos días desencadenó una reacción incontrolable en Ojeda, quien estalló en gritos y llanto en pleno tribunal. La crisis emocional de Ojeda se originó al escucharse fragmentos de conversaciones privadas entre los profesionales de la salud involucrados en el cuidado de Maradona.

En uno de los audios, el médico Carlos Díaz se refirió a Ojeda con desdén, sugiriendo que se calmara, indicando que su preocupación ya había sido atendida. Este comentario, percibido como una falta de respeto y una minimización de su angustia, provocó una reacción inmediata y visceral en la ex pareja de Maradona. Ojeda, visiblemente afectada, dirigió una mirada acusadora hacia Díaz, quien intentó ocultar su rostro para evitar el enfrentamiento directo.

La tensión en la sala era palpable, mientras los peritos continuaban presentando las pruebas de audio. Otro audio revelaba a Agustina Cosachov, intentando justificar el estado de Maradona, describiéndolo como un paciente postoperatorio, en proceso de abstinencia alcohólica y con medicación ordenada. Cosachov argumentaba que la recuperación no era instantánea y que los momentos de depresión eran normales en su condición, minimizando cualquier riesgo inmediato.

También se escuchó un mensaje de Leopoldo Luque, instando a la calma y confiando en que Maradona mejoraría si continuaba con su tratamiento. Entre lágrimas, Ojeda defendió sus acciones y expresó su profundo dolor por la situación. Manifestó su deseo de haber podido llevar a Maradona a la clínica Abril para recibir una atención más adecuada y asegurar su bienestar.

Recordó que en ese momento tenía un hijo de siete años y que había hecho todo lo posible por ayudar a Maradona. La ex pareja del astro del fútbol no dudó en acusar a los médicos de negligencia y falta de ética, calificándolos como “asesinos hijos de puta”.

Además, Ojeda denunció una manipulación sistemática dentro de la familia Maradona, acusando a los médicos de sembrar discordia entre las diferentes ramas familiares para evitar la unidad y la comunicación. Según su testimonio, existía una intención deliberada de aislar a los familiares y de aprovecharse de la vulnerabilidad de Maradona. En un momento particularmente emotivo, Ojeda se dirigió directamente a Leopoldo Luque, recordándole el afecto que Maradona sentía por él, incluso hasta el punto de regalarle una motocicleta.

Expresó su incomprensión ante las acciones de los médicos y su frustración por la manipulación a la que fueron sometidos. La jornada concluyó con un ambiente de profundo dolor y con un llamado a la justicia por parte de Ojeda, mientras Gianninna Maradona, una de las hijas del astro, lloraba desconsoladamente





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