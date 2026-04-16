Juicio por la Muerte de Maradona: Se Reanuda el Debate con Nuevas Testimoniales Clave

El segundo intento del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó con la etapa probatoria en San Isidro. Se esperan declaraciones cruciales de familiares y personal médico, mientras la fiscalía insiste en negligencia y abandono por parte del equipo de salud.

El proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Diego Armando Maradona ha reiniciado su curso, enfrentando hoy su segunda jornada de audiencias en los Tribunales de San Isidro. Tras la anulación del debate anterior, motivada por un incidente que involucró a la jueza Julieta Makintach, el nuevo juicio se ve obligado a comenzar desde sus cimientos, manteniendo las mismas imputaciones pero con un tribunal completamente renovado. Esto implica la necesidad de reincorporar cada elemento probatorio y escuchar nuevamente la totalidad de los testimonios.

La jornada de este jueves se inició a las 10 de la mañana, marcando el comienzo de la etapa probatoria. La causa se centra en siete profesionales de la salud, quienes enfrentan la grave acusación de 'homicidio simple con dolo eventual', un delito que conlleva penas que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión. Las expectativas se encuentran puestas en las declaraciones de Gianinna Maradona, hija del legendario futbolista, y Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida, quien fue el encargado de certificar el deceso del astro del fútbol y de llevar a cabo las maniobras de reanimación. Asimismo, se espera la comparecencia de un miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participó en el operativo desplegado el día de la muerte de Maradona en el country de Tigre, donde el exdeportista residía.

El reestreno del juicio el pasado martes estuvo marcado por una palpable tensión, tanto en el interior de la sala de audiencias como en los alrededores de los tribunales. Familiares de Maradona, los imputados y sus respectivos abogados se reencontraron después de la frustración que supuso la anulación del proceso anterior. Simultáneamente, en las afueras del edificio judicial, se congregaron seguidores del ídolo deportivo, quienes manifestaron su ferviente reclamo de justicia.

Durante esa primera audiencia, la fiscalía, bajo la dirección de Patricio Ferrari, presentó de manera contundente su teoría del caso. La fiscalía sostuvo que Maradona fue víctima de 'abandono a su suerte' durante el período de internación domiciliaria y que se produjeron graves omisiones por parte del equipo médico responsable de su cuidado. En sintonía con la fiscalía, Fernando Burlando, abogado querellante que representa los intereses de Dalma y Gianinna Maradona, se expresó con firmeza, calificando la muerte del exfutbolista como un 'asesinato'. Burlando hizo hincapié en la 'desidia, el desinterés y las omisiones', así como en 'acciones prácticamente demenciales' que, según su criterio, 'concretaron un crimen perfecto, producto de la voluntad deliberada de liquidar, de asesinar' al astro.

Posteriormente, se procedió a la formalización de las acusaciones contra los siete profesionales de la salud imputados. Entre ellos destacan el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes son señalados como los principales responsables de la atención médica de Maradona en sus últimos días de vida. Acto seguido, se dio paso a las exposiciones de las defensas. Los abogados defensores rechazaron categóricamente los cargos, argumentando que la muerte de Maradona fue consecuencia de un 'cuadro de salud complejo'. Se vivieron momentos de especial tensión cuando el abogado Francisco Oneto, quien defiende a Leopoldo Luque, afirmó que el deceso de Maradona se debió 'a un infarto' y no a una conducta delictiva, lo que provocó fuertes reacciones en la sala, particularmente por parte de los familiares del Diez. Asimismo, se estableció el cronograma del juicio, el cual se desarrollará con audiencias dos veces por semana, los martes y jueves. Se prevé la declaración de un centenar de testigos a lo largo de varios meses. Fernando Burlando estimó que 'hay al menos 127, pero podría reducirse a 92', lo que subraya la magnitud y complejidad de la investigación en curso para desentrañar las responsabilidades en este doloroso caso.





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