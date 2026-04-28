Juicio por la muerte de Maradona: Hoy declara el psicólogo Carlos Díaz

El psicólogo Carlos Díaz, acusado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, finalmente prestará su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Se esperan testimonios clave de Verónica Ojeda, Rita Maradona y el comisario Vergara.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa su curso, con la esperada declaración de Carlos Díaz , el psicólogo que formaba parte del equipo médico que atendía al astro del fútbol en sus últimos días.

La declaración de Díaz, que había sido anunciada en el pasado pero postergada debido al escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, se llevará a cabo hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani. Este testimonio es crucial para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona y determinar si hubo negligencia o imprudencia por parte de los profesionales de la salud a cargo de su cuidado.

La defensa de Díaz argumenta que el psicólogo cumplió con su función de desintoxicar a Maradona y que no percibió ningún riesgo vital en su estado, por lo que no puede ser acusado de homicidio. Sin embargo, la fiscalía busca demostrar que la falta de un control adecuado y la atención deficiente contribuyeron a la muerte del futbolista.

Antes de la declaración de Díaz, el tribunal escuchará a tres testigos clave: Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el hijo menor de Maradona; Rita Maradona, hermana del Diez; y Gerardo Vergara, comisario de la policía bonaerense. Ojeda ya había prestado declaración en el juicio anterior, que fue anulado, y en esa oportunidad relató con emotividad sus últimas experiencias con Maradona, describiéndolo hinchado y en condiciones precarias.

Su testimonio se centró en la falta de higiene y el estado general de abandono en el que se encontraba Maradona en la casa de Benavídez, donde pasó las últimas dos semanas de su vida. Ojeda describió un ambiente insalubre, con olores desagradables y una evidente falta de atención médica adecuada. Sus palabras pintan un cuadro desolador de los últimos días de Maradona, sugiriendo que su entorno no le brindó el cuidado y la asistencia que necesitaba.

La declaración de Rita Maradona podría aportar información sobre la dinámica familiar y las preocupaciones que existían en torno a la salud del Diez. Por su parte, el testimonio del comisario Vergara podría estar relacionado con la investigación policial y la recopilación de pruebas en la escena del fallecimiento.

El juicio se centra en determinar si los siete acusados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, son responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual. Este delito implica que los acusados, aunque no hayan tenido la intención directa de matar a Maradona, actuaron con imprudencia o negligencia, asumiendo el riesgo de que sus acciones pudieran causar su muerte.

La defensa de los acusados argumenta que brindaron la mejor atención posible a Maradona, dadas las circunstancias, y que su muerte fue causada por una afección cardíaca preexistente. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la falta de un seguimiento médico adecuado, la administración de medicamentos inapropiados y la falta de un plan de tratamiento integral contribuyeron a su fallecimiento.

La declaración de Díaz es fundamental para determinar si su actuación fue profesionalmente correcta y si cumplió con sus obligaciones como psicólogo. El resultado de este juicio tendrá un impacto significativo en la vida de los acusados y en la memoria de Diego Armando Maradona, un ícono del fútbol mundial cuya muerte conmocionó a millones de personas en todo el mundo.

La sociedad argentina espera ansiosamente que se haga justicia y que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la trágica muerte de su máximo ídolo deportivo





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