Juicio por el crimen de Recoleta: el escalofriante relato del testigo que presenció el asesinato

Un compañero de trabajo declaró en el juicio contra Abel Guzmán, detallando la conducta errática del imputado antes de asesinar a Germán Medina en una peluquería de Recoleta.

El juicio por el brutal asesinato de Germán Medina en una peluquería del barrio de Recoleta ha tomado un giro determinante tras el estremecedor testimonio de Carlos Alberto Sorín, un colega que presenció de primera mano el desenlace fatal.

Durante la audiencia celebrada este martes, Sorín reconstruyó con precisión quirúrgica los momentos previos al ataque, describiendo una jornada que comenzó bajo una aparente normalidad pero que se transformó gradualmente en un escenario de tensión insostenible debido al comportamiento errático de Abel Guzmán, el acusado del crimen. El testigo relató ante el tribunal que, durante aquel fatídico día, notó cambios significativos en la actitud de su compañero, quien se mostraba inusualmente retraído y con una mirada ausente, lo que despertó sus sospechas iniciales sobre su estado emocional. Según el relato, el acusado solicitó ser rapado al mediodía y posteriormente comenzó a exhibir conductas atípicas, como abandonar el local en momentos en los que usualmente permanecía allí, y refugiarse en la cocina para evitar el contacto con el equipo de trabajo. Sorín compartió un café con el imputado poco antes del incidente, un hecho inédito en su relación laboral, y en esa conversación Guzmán deslizó frases inquietantes sobre una necesidad de paz mental y la advertencia de que aquel día se terminaría todo, presagiando la violencia que vendría después. La atmósfera en el salón de belleza se volvió irrespirable al caer la noche cuando Guzmán comenzó a cerrar las cortinas del local, bloqueando la visibilidad desde el exterior, lo que fue interpretado por los presentes como un acto de intimidación premeditada. Sorín describió con detalle cómo el victimario, tras frustrarse su intento de discutir con el dueño del local, Facundo Verdini, decidió tomar el control de la situación mediante la violencia. Cuando intentó intervenir para apaciguar el conflicto, el testigo fue confrontado directamente por el agresor, quien bajo amenaza de muerte lo obligó a permanecer inmóvil. En un acto de frialdad extrema, Guzmán forzó a los empleados a sentarse y lanzó una proclama intimidatoria antes de ejecutar a Medina a sangre fría. Este relato ha sido fundamental para los magistrados, ya que logra desarticular cualquier intento de la defensa por minimizar la planificación del hecho o alegar una reacción espontánea carente de discernimiento previo. El crimen, ocurrido el pasado 20 de marzo de 2024 en la calle Beruti, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del barrio. Tras el homicidio, Guzmán se dio a la fuga a través de una ventana, iniciando una persecución que se extendió durante 70 días hasta su captura en el partido de Moreno. Durante la apertura del juicio, el propio acusado admitió haber disparado, argumentando que se cegó ante una supuesta acumulación de conflictos laborales y ansiedad no controlada que mantenía con el dueño del establecimiento. No obstante, las declaraciones de los testigos presenciales sugieren una frialdad y una determinación que contradicen las explicaciones del imputado, quien enfrenta ahora una posible condena perpetua. La Justicia busca determinar si el ataque fue efectivamente un arrebato de ira emocional o un acto planificado con alevosía, considerando el historial de tensiones previas que, según el propio Guzmán, se arrastraban desde hacía meses en el entorno laboral de la peluquería





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