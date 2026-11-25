El juicio por la desaparición de Silvia Gallardo en Traslasierra se celebrará en 2027. Su hija Yamila y su yerno Hugo Suárez fueron imputados por homicidio calificado.

El caso de la desaparición de Silvia Gloria Gallardo en la localidad de San Javier, dentro del Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba, ha registrado un hito judicial crucial tras más de una década de incertidumbre. Aunque el cuerpo de la mujer nunca fue encontrado, lo que constituye el principal misterio de la causa, la justicia provincial finalmente avanzó hacia el proceso penal. El juicio oral, que se había postergado indefinidamente, está confirmado para llevarse a cabo en el año 2027, cerrando un ciclo de demoras que ha generado profundo dolor y reclamos por negligencia institucional.

Cronología de la Desaparición y Tensión Intrafamiliar

Los hechos se remontan a febrero de 2014, cuando Silvia Gallardo, una mujer que residía en Traslasierra pero trabajaba en la capital cordobesa, tomó unas vacaciones de casi dos semanas para regresar a su hogar. Durante esa breve estadía, se desató una fuerte disputa territorial con su hija Yamila, quien tenía apenas 17 años en ese momento, y con su yerno Hugo Alberto Suárez, de 26 años. Los familiares sostienen que existía una clara competencia de poder, ya que el joven afirmaba que él era quien 'mandaba' en la vivienda.

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La última vez que se tuvo noticia directa de Silvia fue el 12 de febrero de 2014. En ese entonces, se asumió que la mujer había retomado su viaje de regreso a la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la pareja, compuesta por Yamila y Hugo, partió hacia la capital de manera imprevista poco después, justo cuando las autoridades judiciales ordenaban realizar inspecciones en un pozo cercano a la casa donde vivía la desaparecida, lo que levantó sospechas inmediatas sobre su colaboración con la investigación.

Acusaciones y Perfil de los Imputados

Hoy en día, la joven Yamila está acusada formalmente de homicidio calificado por el vínculo, mientras que Hugo Alberto Suárez enfrenta los mismos cargos con el agravante de implicar violencia de género. Ambos imputados fueron detenidos tras años de permanecer en libertad, una situación que su familia denunció públicamente como una falla sistémica. Si los jueces los consideran culpables, la condena posible incluye prisión perpetua para ambos implicados, reflejando la gravedad que la fiscalía atribuye a estos crímenes.

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La investigación fiscal ha determinado que la pareja emprendió acciones deliberadas para desviar el curso de la investigación y preservar su impunidad. Analía Prado, hermana de la víctima, ha sido una figura central en el reclamo, declarando que durante diez años intentó convencer a la justicia de la responsabilidad de Yamila y Hugo sin éxito. Prado describió a Hugo como un hombre extremadamente violento, capaz de realizar actos crueles, lo que fundamenta la hipótesis de que él ejecutó la violencia inicial contra su suegra.

Evidencias Circunstanciales y Comportamiento Post-Delito

Un punto clave en la hipótesis de la familia gira en torno a los comportamientos sospechosos de Hugo Alberto Suárez tras la desaparición de Silvia. Según narra Analía Prado, el joven procedió a matar a todos los perros y gatos de la vivienda, colgándolos con alambres para que fueran descubiertos por otros, un acto que interpretó como una muestra de su capacidad violenta y descontrol emocional. Esta conducta extrema se suma a la pregunta de cómo Hugo pudo anticipar que Silvia nunca volvería a casa, sugiriendo un plan premeditado.

Se cree firmemente que se trata de un crimen intrafamiliar, una teoría que sacude a la comunidad de San Javier y Yacanto. La pareja tiene dos hijos adolescentes, un niño y una niña, quienes actualmente están a cargo de sus abuelos paternos, Hugo y la madre de Yamila. La presencia de estos menores en el centro de la escena legal añade otra capa de complejidad social y familiar a un caso que ya ha durado más de una década sin resolución definitiva.

Impacto Judicial y Próximos Pasos Legales

La justicia de Villa Dolores confirmó que el juicio no se realizará como se esperaba anteriormente, sino que está programado para 2027. Este retraso ha sido criticado por organismos de derechos humanos y familiares, quienes argumentan que la causa hubiese prescrito en febrero del año actual de no ser por la intervención de los fiscales Eugenia Ferreyra y Agustín Tolosa. Para los allegados de Silvia, esta detención y el anuncio del juicio representan el inicio real de la justicia, tras 11 años sin detenidos.

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La Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra ha acompañado activamente los reclamos familiares, señalando que el caso Gallardo, junto con el de Delia Gerónimo Polijo, una niña de 14 años desaparecida en La Paz en 2018, son grandes deudas pendientes para la justicia provincial. La titular de la organización enfatizó la negligencia e insensibilidad percibidas desde el poder judicial, destacando el dolor acumulado por las familias que sienten que sus seres queridos no han recibido la prioridad debida durante estos trece largos años de búsqueda.