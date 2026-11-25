La Justicia Federal juzga a 21 exmilitares en Río Cuarto. Testigos como Juan Marchioni y Rubén Padula relataron torturas en el sur de Córdoba durante la dictadura.

La causa Di Santo, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el sur de la provincia de Córdoba, avanzó este martes con la declaración de dos sobrevivientes clave. Los ex presos políticos Juan Marchioni y Rubén Padula relataron ante el tribunal federal las agresiones sistemáticas y el sufrimiento físico y psicológico que soportaron durante su secuestro y detención ilegal.

Testimonios de Marchioni y Padula

El proceso judicial comenzó a recibir los testimonios directos de las víctimas tras escuchar las declaraciones previas de los querellantes. Rubén Padula corresponde al hecho número 1 y Juan Marchioni al hecho número 2, dentro de un listado de 63 episodios que serán juzgados en esta instancia. Marchioni afirmó ante el juez que existió un equipo de tortura específico en el que participaba Daniel Di Santo. El testigo detalló las consecuencias permanentes de aquella violencia, mencionando lesiones testiculares y secuelas psíquicas que aún lo aquejan, como pesadillas recurrentes.

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Régimen de violencia y crueeldad

Rubén Padula reconstruyó el horror vivido tras el golpe militar, definiendo su paso por la prisión como "los meses más dramáticos y horrorosos" de su vida. En su relato, señaló a Barreiro, Mones Ruiz y Alsina como torturadores directos, describiendo un régimen de violencia cotidiana donde los detenidos eran trasladados encadenados, amordazados y boca abajo en aviones. Padula recordó el asesinato de 31 personas que eran sacadas de sus celdas durante la noche y subrayó que los agentes se "esmeraban por ser más crueles" en sus métodos.

Condiciones indignas y torturas

Los testimonios describieron condiciones de alojamiento y alimentación degradantes. Padula relató que la comida se reducía a una sopa que parecía agua y pan aplastado por las botas de los carceleros. Los presos recibían amenazas de muerte, golpizas diarias y debían permanecer con la misma ropa por largos periodos. Además, describieron el uso de una lata de duraznos para realizar sus necesidades fisiológicas debido a la falta de instalaciones sanitarias básicas en los centros de detención.

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Acusados y estructura del juicio

El Tribunal está encabezado por Carolina Prado y lo conforman Julián Falcucci y María Noel Costa. Se juzga a 21 exmilitares y expolicías por hechos ocurridos entre 1975 y 1978 en Río Cuarto y alrededores. Entre los delitos se incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidios y delitos de índole sexual. El proceso es el juicio número 20 por delitos de lesa humanidad en la región y cuenta con la querella de la Municipalidad de Río Cuarto.

Próximos pasos y víctimas

La próxima audiencia de la causa Di Santo está prevista para el jueves 26. El debate oral incluirá alrededor de un centenar de testigos bajo una modalidad mixta que combina comparecencias presenciales y virtuales. Según el abogado querellante Daniel Olartecoechea, hay audiencias programadas hasta junio del año que viene. Las víctimas del caso incluyen a docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y civiles como Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber, Elsa Gladys Comba y Alberto Pinto.