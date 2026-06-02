Juicio Maradona: testigos clave cuestionan la conducta de Luque y revelan fallas en la internación domiciliaria

La audiencia por la muerte de Diego Maradona escuchó testimonios que apuntan a una actuación poco profesional del neurocirujano Leopoldo Luque y a deficiencias en la organización de la atención domiciliaria, en el marco de la causa por homicidio simple con dolo eventual.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de testigos clave que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la externación del astro tras la operación de hematoma subdural realizada el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos.

La audiencia de este miércoles se centró en tres testimonios que apuntan a reconstruir cómo se organizó la internación domiciliaria y qué rol jugó el neurocirujano Leopoldo Luque, quien está imputado por homicidio simple con dolo eventual junto a otros siete profesionales de la salud. Uno de los testigos más relevantes fue el cirujano Alfredo Benvenutti, quien fue convocado por el médico Víctor Stinfale para supervisar la cirugía de Maradona.

Benvenutti declaró que quedó sorprendido por la actitud de Luque al llegar a la clínica, describiendo su comportamiento como "no muy profesional". Según su relato, Luque estaba demasiado involucrado emocionalmente con el paciente, lo que podría haber afectado su capacidad para tomar decisiones médicas objetivas.

Además, Benvenutti señaló que intentó convencer a Maradona para que se realizara una tomografía de control, a lo que el exfutbolista se negaba inicialmente. Para persuadirlo, recurrió a un ejemplo futbolístico: le dijo que, así como un delantero necesita ser reemplazado si no rinde, él necesitaba ese estudio para asegurarse de que su recuperación fuera óptima.

El testimonio también puso en tela de juicio la idoneidad de Luque para liderar la cirugía, ya que su especialidad principal era la cirugía de columna y no la neurocirugía cerebral. Tanto Benvenutti como Stinfale consideraban que Maradona debía ser operado por un especialista con experiencia habitual en cirugías cerebrales, dada la complejidad y trascendencia del caso.

La audiencia también escuchó las declaraciones de Laura Dornelli y Gustavo Ponce, jefa y empleado del área administrativa de Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga que cubría a Maradona. Ambos fueron citados porque aparecen en los correos electrónicos donde se gestionó el servicio de internación domiciliaria y en el chat de Tigre, donde participaban médicos y enfermeros de la prepaga.

Dornelli explicó que su función era estrictamente administrativa y logística: una vez que el área médica definía las prestaciones necesarias, ella coordinaba los servicios con la empresa prestadora asignada, Medidom. Aclaró que su tarea consistía en emitir las autorizaciones correspondientes tras la aprobación de la gerencia médica.

Su testimonio es fundamental para reconstruir qué servicios fueron efectivamente solicitados, cuáles fueron autorizados y de qué manera se instrumentó la asistencia en la casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde el exfutbolista falleció el 25 de noviembre de 2020. El juicio, que se sigue con gran atención mediática, busca determinar si hubo negligencia médica en los cuidados posteriores a la cirugía.

El estado de salud de Maradona requería una vigilancia constante y un equipo multidisciplinario que, según la acusación, no fue proporcionado adecuadamente. Los testigos intentan arrojar luz sobre las decisiones que llevaron a que el ídolo argentino muriera solo, en su cama, mientras sufría una descompensación cardíaca que podría haber sido tratada a tiempo. La defensa de Luque y los otros imputados sostiene que hicieron todo lo posible dentro de los recursos disponibles y que la muerte fue inevitable.

Sin embargo, los fiscales apuntan a una serie de fallas en la coordinación y falta de profesionalismo que configurarían un homicidio culposo. El caso ha conmocionado al país y al mundo del fútbol, y se espera que el veredicto tenga implicancias profundas en la responsabilidad médica en Argentina





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